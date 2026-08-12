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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından kentsel dönüşümde hane başına 1 milyon 875 bin TL destek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm projesiyle konutunu depreme karşı dayanıklı hale getirmek isteyenler için hibe ve kredi desteği verilirken, destek tutarının 1 milyon 875 bin lirayı bulduğu ifade edildi.

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Eklenme 12.08.2026 - 16:26
Güncellenme 12.08.2026 - 22:56

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hayata geçirdiği kampanya kapsamında ev sahipleri konutunu depreme karşı güçlendirmek için bakanlıktan finansman desteği alıyor.

PARA YARDIMI, KREDİ VE KİRA DESTEĞİ

Bu kapsamda ev sahiplerine para yardımı, düşük faizli kredi, taşınma ve kira desteğiyle birçok vergi ve harç olanakları sunuluyor. Bakanlık, “Yarısı Bizden” kampanyası kapsamında her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin lira destek sağlıyor.

İŞ YERLERİ İÇİN 875 BİN TL’DEN FAZLA FİNANMAN DESTEĞİ

Ayrıca iş yerleri için de 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ve 125 bin lira da taşınma desteği olmak üzere toplam 875 bin 125 liraya kadar finansman desteği sağlanıyor.

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SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Kampanyadan faydalanmak isteyenler için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2026 olduğu öğrenilirken, bu tarihe kadar riskli bina olarak belirlenen ev ve iş yeri sahipleri, diğer koşulları yerine getirmeleri durumunda destekten yararlanabilecek.

3 MİLYON TL’YE KADAR KREDİ

Aynı zamanda “İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi” doğrultusunda da riskli binaların dönüşümü için 3 milyon liraya kadar kredi desteği verilirken, kredinin ilk yıl ödemesiz, 180 ay vadeli ve aylık yüzde 0,69 faiz oranıyla verileceği ifade edildi.

FAİZ İNDİRİMİ DESTEĞİ

Öte yandan; başka evi olmayan vatandaşlar, orta ve düşük gelirliler, emekliler, aranan şartları sağlayan engelliler, şehit aileleri ve bazı diğer gruplara ise ek faiz indirimi sunulacağı ifade edildi.

KİRA VE TAHLİYE YARDIMI

Riskli binayı boşaltmak zorunda kalanlar için kira ve tahliye yardımı da yapılıyor. Bu kapsamda ev sahipleriyle şartları sağlayan kiracılar bu yardımdan faydalanabiliyor.

HANGİ İLLERDE GEÇERLİ OLACAK?

Projenin ilk aşamada İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ’da geçerli olacağı ifade edildi.

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