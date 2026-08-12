Haksız işten çıkarılanlara 3 kat tazminat: 30’dan az çalışanı olan işvereni ilgilendiriyor

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Haksız yere işten çıkarılanlara kıdem ve ihbar tazminatı ödenirken, bazı durumlarda kötü niyet tazminatı da ödeniyor.

ŞARTLARI SAĞLAYANLARA KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

Personel sayısı 30’un altında olan iş yerlerindeki işçiler, işe geri dönüş olanağından yararlanamazken, iş sözleşmesinin fesih hakkının kötüye kullanılması durumunda kötü niyet tazminatı alabiliyor.

İHBAR SÜRESİNİN 3 KATI KADAR ÖDEME

Takvimden Çığıl Ön Yener’in haberine göre kötü niyet tazminatı, İş Kanunu’nun 17. maddesi doğrultusunda ihbar süresi üzerinden hesaplanıyor ve ihbar süresinin 3 katı kadar ödeme yapılabiliyor.

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İHBAR SÜRESİ NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?

İhbar süresi işçinin iş yerindeki kıdemine göre farklılık gösteriyor. Buna göre, çalışma süresi 6 aydan az olanlar için ihbar süresi 2 hafta, 6 ay ile 1,5 yıl arasında olan işçiler için 4 hafta, 1,5 yıl ile 3 yıl arasında çalışan kişiler için 6 hafta, 3 yıl ve daha fazla süresi olanlar için ise 8 hafta olarak geçerli oluyor.

24 HAFTALIK ÜCRET KADAR KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

Buna göre, kötü niyet tazminatı sırasıyla 6, 12, 18 ve 24 haftalık ücret tutarında hesaplanıyor.

Örneğin, 4 yıl boyunca aynı kurumda çalışan ve haksız bir şekilde işten çıkarılan bir çalışan, 8 haftalık ihbar tazminatının yanında, 24 haftalık brüt maaşı kadar kötü niyet tazminatı alabiliyor.

KÖTÜ NİYET TAZMİNATINDAN VERGİ KESİLİYOR MU?

Kötü niyet tazminatından sadece binde 7,59 damga vergisi kesiliyor. Ayrıca ihbar tazminatından gelir ve damga vergileri de kesiliyor.

İşçinin evlilik veya hamilelik kapsamında işten çıkarılması, ırk veya cinsiyet ayrımına uğraması, sendika üyeliği veya hakkını araması gibi durumlarda da kötü niyet tazminatı almaya hak kazanabiliyor.