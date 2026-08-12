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Motorine son bir ayda yüzde 25 zam geldi

Motorinin litre fiyatı 80 liraya dayanırken, temmuz ayında toplam yüzde 25 oranında zam geldiği öğrenildi.

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Eklenme 12.08.2026 - 20:00
Güncellenme 12.08.2026 - 18:14

Özellikle ABD ile İran arasındaki çatışma nedeniyle Hürmüz Boğazı’nın kapanması, küresel akaryakıt fiyatlarını tırmandırırken, Türkiye’de ise sadece temmuz ayında motorine yüzde 25 oranında zam geldi.

79,97 TL’YE YÜKSELDİ

Sözcü’nün haberine göre Petrol Ofisi, motorinin litre fiyatının haziran ayı sonunda 64,6 liradan kapattığını, temmuz ayından 10 Ağustos tarihine kadar geçen sürede ise yüzde 25 zam geldiğini ve 79,97 liraya yükseldiğini duyurdu.

BENZİNLE MOTORİN ARASINDAKİ FARK AÇILDI

Bu kapsamda benzinin litre fiyatı 68,29 olurken, motorin ile arasındaki fark ise çift haneli rakamlara tırmandı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu artışın, ulaşımdan tarıma kadar pek çok sektörü olumsuz etkilediği belirtildi.

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AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN ARTTI?

Akaryakıta gelen zammın vatandaşa yansımasını kısıtlamak için hayata geçirilen Eşel Mobil sisteminin aşamalı olarak sona erdirilmesi ve ABD ile İran arasındaki çatışma nedeniyle Hürmüz Boğazı’nın kapatılması sonucu uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatlarının yükselmesi, zamların arkasındaki iki önemli neden olarak görülüyor.

ENFLASYON YÜKÜ AĞUSTOS AYINDA ORTAYA ÇIKACAK

Bloomberg HT’nin haberine göre, geçtiğimiz ay enflasyona 0,1 puanlık pozitif katkı sunan akaryakıt zamlarının temmuz ayının son günlerinde artması, temmuz ayı TÜFE verisine yansımasını kısıtlarken, bu durumun asıl enflasyon yükünün ağustos ayına yansıyacağı belirtildi.

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