Motorinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı

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Motorin türü akaryakıt ürünlerinde uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile hayata geçirilen uygulama kapsamında motorinin ÖTV tutarı belirli dönemlerde kademeli şekilde değişecek.

Düzenlemeye göre 13-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında motorin türü mallarda ÖTV tutarı litre başına 0 TL olarak uygulanacak.

Motorinde ÖTV ne kadar olacak?

Yeni düzenleme kapsamında motorine uygulanacak ÖTV tutarları aylara göre kademeli olarak artırılacak. Buna göre ÖTV tutarının eylül ayında litre başına 3 TL, ekim ayında 6 TL, kasım ayında 9 TL ve aralık ayında 12 TL olarak uygulanması planlanıyor.

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Yeni takvimin ardından 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren motorin türü mallarda ÖTV tutarı litre başına 13,9006 TL olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile düzenleme yürürlüğe girdi. Ağustos ayının kalan bölümünde motorin için litre başına ÖTV tutarı 0 TL olarak uygulanırken, sonraki aylarda belirlenen kademeli artış takvimi devreye girecek.

Düzenleme, motorin fiyatlarının oluşumunda ÖTV kaleminin dönemsel olarak değişmesi anlamına geliyor. Akaryakıt pompa fiyatları ise ÖTV’nin yanı sıra petrol fiyatları, döviz kuru ve diğer maliyet unsurlarındaki değişimlere bağlı olarak farklılaşabiliyor.