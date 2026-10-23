Zonguldak’ta maden ocağında patlama: Ölü ve yaralılar var

Patlamanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine birçok itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi yönlendirilirken; ekipler, maden ocağında mahsur kalan ve yaralanan çalışanlara ulaşmak için çalışma başlattı.

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri ve arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı belirlemelerde, patlama sırasında ocaktaki 2 maden işçisinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Ayrıca, 5 işçinin yaralandığı öğrenilirken, tedavi altına alınan işçilerden 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı inceleme başlatıldı.

BİR İŞÇİ MAHSUR

CNN Türk’ün haberine göre, Kilimli Belediye Başkanı Burhan Sezgin konuya yönelik yaptığı açıklamada 2 işçinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kurtarıldığını ve bir kişinin de mahsur olduğunu belirtti.

ZONGULDAK VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ise yaralıların hastanede olduğunu, ocakta toplam 8 kişinin bulunduğunu ifade ederek bu işçilerin 7’sinin çıkarıldığını, 2 işçinin hayatını kaybettiğini ve 5 işçinin yaralandığını belirtti.

Vali Hacıbektaşoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bazı işçilerin tedavileri devam ediyor. Yanık nedeniyle entübe edilen 2 yaralıdan biri Ankara’ya sevk edildi, diğeri de sevk için hazırlandı. Ocakta bulunan bir madenciye ulaşıldı fakat henüz çıkarılamadı. Bu işçimizin hayati durumunu kesin olarak teyit edemedik.”

GRİZU PATLAMASI NEDİR?

Kömür madenlerinde metan gazının havayla belirli oranlarda karışması nedeniyle meydana gelen patlayıcı karışıma grizu denir. Bu karışım, yeterli yoğunluğa ulaşmasının ardından bir ateşleme kaynağıyla temas etmesi durumunda patlamaya yol açabiliyor. Patlamanın ardından ocakta meydana gelebilecek yüksek basınç ve ısı, işçiler için büyük tehlike arz ediyor.