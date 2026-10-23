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Türkiye Sigorta eski Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltında

Türkiye Sigorta eski Genel Müdürü Taha Çakmak borsa soruşturması kapsamında tekrar gözaltına alındı.

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Eklenme 23.10.2026 - 11:58
Güncellenme 23.10.2026 - 13:05

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Daha Çakmak hakkında fon soruşturması çerçevesinde işlem yapılmıştı.

İFADE VERMİŞTİ

Türkiye Hayat Emeklilik’e ait 100 milyon lirayı Tera fonuna yatırdığı iddia edilen ve paranın bu fonda kalmasından sorumlu tutulan Çakmak, 14 Ekim tarihinde İstanbul Adliyesi’nde ifade vermişti.

İSTİFA ETMİŞTİ

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 1 gün imza şartıyla adli kontrol kararı verilen Çakmak, görevinden istifa etmişti.

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Çakmak’ın yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.

KAP ÜZERİNDEN AÇIKLAMA

Çakmak’ın istifasına yönelik Türkiye Sigorta AŞ tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden konuya yönelik yapılan açıklama şu şekilde:

“Şirketimiz Genel Müdürü Taha Çakmak, 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Genel Müdürlük görevine henüz atama yapılmamış olup, bu konuda bir gelişme olması durumunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yanda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin sürdürülen soruşturma çerçevesinde 22 Ekim’de (dün) yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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