2026 yılında düzenlenecek Dünya Kupası; Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ortaklığı ile yapılacak. Amerika kıtasında yapılacak olan Dünya Kupası’nda hangi takımların katılacağı son grup aşamaları ile belli olacak. 5 farklı torbanın yer aldığı kura çekimlerinde yapılacak kura sonrasında gruplar belli olacak ve gruplarında başarılı olan takımlar 2026 Dünya Kupası’na doğrudan bilet alacak. Türkiye’nin Dünya Kupası’nda yer alıp almayacağı ise bu grup maçlarından sonra belli olacak.

54 takımın yer aldığı Avrupa elemeleri öncesinde 12 grup belirlenecek. Bu gruplardan 6’sı 5 takımdan oluşacak. Altısı ise 4 takımdan oluşacak. Gruplarında başarılı olan takımlar bir üst tura çıkacak.

2026 Dünya Kupası Kura Çekimi Ne Zaman Yapılacak?

Yapılan resmi açıklamaya göre 2026 dünya kupası kura çekimi 13 Aralık cuma günü gerçekleştirilecek. İsviçre’nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilecek olan kura çekimi grupların belli olması ile birlikte bir sonraki aşamaya geçişi sağlayacak.

Türkiye Kaçıncı Torbada

Türkiye 2026 Dünya kupası kuralarına 2. torbadan katılacak. Bu sayede ikinci torbadaki ülkeler ile eşleşilmeyecek. Torbalardaki takımlar ve Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası’ndaki muhtemel rakipleri ise şöyle