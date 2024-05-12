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Afyonkarahisar’da Gerçekleşecek Motokros Şampiyonasında 200 Sporcu Yer Alacak

Afyonkarahisar'da düzenlenecek motokros şampiyonalarında Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Yunanistan, Arnavutluk, Macaristan, Hırvatistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sporcuların yer alacak.

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Afyonkarahisar’da düzenlenecek motokros şampiyonalarında 200 sporcu mücadele edecek.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi’nde 17-19 Mayıs’ta gerçekleştirilecek organizasyonlara, Türkiye’nin yanı sırada Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Yunanistan, Arnavutluk, Macaristan, Hırvatistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sporcular katılacak.

Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Balkan Motosiklet Birliği Motokros Şampiyonası’nın ikinci ayak yarışı ile Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası’nın ilk ayağında sporcular, kürsüye çıkmak için mücadele verecek.

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Afyonkarahisar'da düzenlenecek motokros şampiyonalarında Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Yunanistan, Arnavutluk, Macaristan, Hırvatistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sporcuların yer alacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası’nda Afyonkarahisar’da düzenlenecek yarışlarla sezonun açılacağını söyledi.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi’ndeki motokros yarışlarının 3 büyük şampiyonayla başlayacağını dile getiren Akülke, “Avrupa Gençler Şampiyonası’nda ülkemizin ve Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen gençlerimiz yarışacak. Doğu Avrupa Şampiyonası’nda (Balkan Motosiklet Birliği Motokros Şampiyonası) farklı ülkelerden sporcular olacak. Aynı zamanda Türkiye’den sporcular da bu organizasyonda yarışacak.” dedi.

Türkiye’de motokrosun gelişiminde Afyonkarahisar’ın önemli bir yeri olduğunu ifade eden Akülke, “Burası Türkiye’deki motokrosun mabedi. Özellikle çocuk sporcuların inanılmaz bir seviyede yarışmalara katılmasına büyük oranda aracılık etti. Bu hafta sonu yarışlara katılacak 50 gencimizle beraber 4-12 yaş arasında 80 çocuk sporcumuz burada kıyasıya mücadele edecek.” diye konuştu.

Akrobasi şovu yapılacak

Mahmut Nedim Akülke, Afyonkarahisar ve çevre illerdeki herkesi yarışları izlemeye davet etti.
Afyonkarahisar Belediyesinin desteğiyle pistteki hazırlıkların yarışlara kadar tamamlanacağını anlatan Akülke, “Türkiye’nin en iyi akrobasi pilotu Birkan Polat da şampiyona günleri Afyonkarahisar’da olacak. Gün boyu motosikletiyle akrobasi şovlarıyla seyircilere inanılmaz dakikalar yaşatacak.” ifadesini kullandı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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