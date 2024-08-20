UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa’nın yayın haklarını alan TRT, 3 yıl boyunca maçları ücretsiz bir şekilde yayınlayacak. Konuyla ilgili resmi açıklamalar TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’dan geldi. Özel bir lansman ile duyurusu yapılan yayın etkinliğine katılım üst düzey oldu. Lansmanda UEFA yetkilileri Hoff Hoffman ve Joe Smith Davies, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ile İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile İkinci Başkan Metin Öztürk, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Milli okçular Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Ulaş Berkim Tümer, Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran da yer aldı.

Temsilcilerin Avrupa Maçları Şifresiz Yayınlanacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ile başlayan başarıların Avrupa ligi maçlarıyla devam edeceğini belirten Mehmet Zahid Sobacı, Türkiye takımlarının Avrupa maçlarında şifre döneminin 3 yıl boyunca sona erdiğini ifade etti. Mehmet Zahid Sobacı’nın konuyla ilgili açıklamalarında şöyle denildi;

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçları 3 yıl boyunca TRT’de olacak. Kamu yayıncılığı anlayışımızın bir gereği olarak ülkemizi bu kupalarda temsil edecek takımlarımızın maçlarını TRT 1, TRT Spor ve tabii’de şifresiz ve ücretsiz yayınlayacağız. Sezon boyu oynanacak yüzlerce karşılaşmayı da uluslararası dijital platformumuz tabii’nin Premium paketiyle makul bir ücret karşılığında futbolseverlerle buluşturacağız. tabii Premium abonelerimiz, tabii orijinal içeriklerini ve UEFA turnuvalarının maçlarını mobilde, web’de ve akıllı televizyonlarda yüksek kalitede izleyebilecek. Maçları radyolarından takip etmek isteyen dinleyicilerimizi de elbette unutmadık. Bu bağlamda, TRT Radyo 1 kanalımız ve TRT Dinle uygulamamız, UEFA turnuvalarının heyecanını dinleyicilerimize aktaracak.

Bu yıl Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir Avrupa’da maçlar oynayacak. Bu maçları TRT şifresiz bir şekilde yayınlayacak. TABİİ platformunun makul ücreti ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.