Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Karşıyaka-Darüşşafaka Lassa (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

Yarın:

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Mersinspor (Gazanfer Bilge)

20.30 Bahçeşehir Koleji-Manisa Basket (Sinan Erdem)

8 Aralık Pazar:

15.30 Beşiktaş Fibabanka-Bursaspor Yörsan (BJK Fibabanka)

18.00 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko (Ankara)

20.30 TOFAŞ-Anadolu Efes (TOFAŞ)

9 Aralık Pazartesi:

19.00 Galatasaray-Yalovaspor Basketbol (Basketbol Gelişim Merkezi)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

15.00 Nesibe Aydın-Fenerbahçe Opet (TOBB ETÜ)

16.30 BOTAŞ-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Ankara)

18.00 ÇBK Mersin-Melikgazi Kayseri Basketbol (Servet Tazegül)

8 Aralık Pazar:

16.00 Danilos Pizza-İlkem Yapı Tarsusspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

19.30 Beşiktaş-OGM Ormanspor (BJK Fibabanka)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Yarın:

16.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler-İstanbul ANKA (Gölbaşı)

17.00 Haremspor-Çağdaş Bodrumspor (Beylikdüzü)

18.00 Finalspor-OGM Ormanspor (Naim Süleymanoğlu)

8 Aralık Pazar:

13.30 Kapaklıspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

14.30 Trabzonspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Hayri Gür)

15.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Pizzabulls Co Basket (TOBB ETÜ)

16.30 Konya Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Selçuklu Belediyesi)

18.00 Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol-Çayırova Belediyespor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

9 Aralık Pazartesi:

19.00 iLab Basketbol-Esenler Erokspor (BJK Fibabanka)