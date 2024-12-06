Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
19.00 Karşıyaka-Darüşşafaka Lassa (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
Yarın:
15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor (Pamukkale Üniversitesi)
18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Mersinspor (Gazanfer Bilge)
20.30 Bahçeşehir Koleji-Manisa Basket (Sinan Erdem)
8 Aralık Pazar:
15.30 Beşiktaş Fibabanka-Bursaspor Yörsan (BJK Fibabanka)
18.00 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko (Ankara)
20.30 TOFAŞ-Anadolu Efes (TOFAŞ)
9 Aralık Pazartesi:
19.00 Galatasaray-Yalovaspor Basketbol (Basketbol Gelişim Merkezi)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
15.00 Nesibe Aydın-Fenerbahçe Opet (TOBB ETÜ)
16.30 BOTAŞ-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Ankara)
18.00 ÇBK Mersin-Melikgazi Kayseri Basketbol (Servet Tazegül)
8 Aralık Pazar:
16.00 Danilos Pizza-İlkem Yapı Tarsusspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
19.30 Beşiktaş-OGM Ormanspor (BJK Fibabanka)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Yarın:
16.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler-İstanbul ANKA (Gölbaşı)
17.00 Haremspor-Çağdaş Bodrumspor (Beylikdüzü)
18.00 Finalspor-OGM Ormanspor (Naim Süleymanoğlu)
8 Aralık Pazar:
13.30 Kapaklıspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
14.30 Trabzonspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Hayri Gür)
15.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Pizzabulls Co Basket (TOBB ETÜ)
16.30 Konya Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Selçuklu Belediyesi)
18.00 Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol-Çayırova Belediyespor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
9 Aralık Pazartesi:
19.00 iLab Basketbol-Esenler Erokspor (BJK Fibabanka)