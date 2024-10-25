UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde yer alan temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir’in 3 haftalık performans ödemeleri yapıldı. UEFA’dan yapılan açıklamalarda kulüplere performansa bağlı ödemeleri yapıldığı belirtilirken Türkiye’deki takımların kasasına kaç para girdiği de böylece belli oldu.

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe Kaç Para Kazandı?

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir’in ilk 3 hafta boyunca elde ettiği performans sonrasında UEFA’nın ne kadar ödediği de belli oldu. En çok para alan takım Aston Villa oldu. 36.82 milyon Euro elde eden takımı, 36.54 milyon Euro ile Liverpool, 34.87 milyon Euro ile Manchester City takip etti.

Türk takımlarının performanslarında ise ilk sırada Galatasaray yer aldı. Galatasaray’ın kasasına 12.65 milyon Euro girdi. En çok kazanan bir diğer takım Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe 7.08 milyon Euro kazandı. Galatasaray ve Fenerbahçe’yi 5.51 milyon Euro ile Beşiktaş ve 3.8 milyon Euro Başakşehir takip etti.