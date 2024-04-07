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Bilecik’te “Okul Sporları Yıldızlar Karma Halk Oyunları Grup Müsabakaları” Sona Erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Okul Sporları Yıldızlar Karma Halk Oyunları Grup Müsabakaları" yapıldı.

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstasyon Spor Salonu’nda düzenlemesiz ve düzenlemeli gerçekleştirilen müsabakalara İstanbul, Bursa, Bolu, Eskişehir, Sakarya, Balıkesir, Kastamonu, Kırklareli, Kütahya, Yalova, Edirne ve Kocaeli’den 25 okul ve 658 sporcu katıldı.

Madalya ve başarı belgelerini veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, yaptığı konuşmada, müsabakaların kültürel değerleri spor kültürüyle bağdaştırarak yayma ve olimpik ruhu aşılama amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Müsabakalarda, kültürlerin, renklerin, gençlerin ve geleceğin bir arada olduğunu vurgulayan Özdemir, “Düzenlediğimiz müsabakalar, sadece bir spor müsabakası olmanın ötesinde Türkiye’nin farklı bölgelerinden gençlerimizin bir araya gelerek kaynaşmasına ve kültürel zenginliklerini paylaşmasına da vesile oldu. Kültürümüzün renklerini yaşatmış olduk.” ifadesini kullandı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Bilecik

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