Türkiye’de Galatasaray’ın son 2 sezona damga vurduğu Trendyol Süper Lig bugün başlıyor. 74 günlük aranın ardından ilk maç ile açılacak yeni sezonda ilk hafta maçları belli oldu. Sezon açılış maçı ise bu akşam oynanacak tek maç olacak. Peki bu akşam kimin maçı var? Haftanın maçları ve eşleşmeleri nasıl?

Bu Akşam Süper Lig’de Kimin Maçı Var?

Bu Akşam Süper Lig’de Galatasaray’ın maçı var. Lig açılış maçını oynayacak Galatasaray’ın rakibi ise Atakaş Hatayspor: RAMS Park olacak. Saat 21.00’de başlayacak maç Galatasaray’ın evinde oynanacak. 12 ilden 19 takımın yer aldığı Süper Lig’de her hafta bir takım bay geçecek.

Süper Lig’de Haftanın Maçları

Trendyol Süper Lig’de ilk haftanın maç programı şöyle:

Bugün:

21.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: RAMS Park

10 Ağustos Cumartesi:

19.15 Kasımpaşa-Konyaspor: Recep Tayyip Erdoğan

21.45 Antalyaspor-Göztepe: Corendon Airlines Park Antalya

21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Ülker

11 Ağustos Pazar:

19.15 Sivasspor-Trabzonspor: BG Grup 4 Eylül

21.45 Corendon Alanyaspor-Eyüpspor: Alanya Oba

21.45 Samsunspor-Beşiktaş: Samsun Yeni 19 Mayıs

12 Ağustos Pazartesi:

21.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Çaykur Didi

21.00 Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK (Stadyum henüz açıklanmadı) (Ev sahibi takım seyircisiz)

Not: Bellona Kayserispor haftayı BAY geçecek

Süper Lig Devre Arası Ne Zaman?

Süper Lig devre arası 20 Aralık’ta başlayacak ve 3 Ocak’a kadar devam edecek.

Süper Lig İkinci Devre Ne Zaman Başlayacak?

Süper Lig ikinci devre 3 Ocak’ta başlayacak.

Süper Lig Ne Zaman Sona Erecek?

Süper Lig 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Sezon sonunda ise 4 takım birden bir alt lige düşecek.