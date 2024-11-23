23 Kasım 2024 Cumartesi günü futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig’den Avrupa liglerine kadar pek çok önemli karşılaşma futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.
Süper Lig’de Bugün Hangi Maçlar Var?
Süper Lig’de bugün dört kritik mücadele oynanacak. Ligin zirvesini ve alt sıralarını ilgilendiren karşılaşmalar futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor.
- 13:30 Eyüpspor – Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)
- 16:00 Kayserispor – Fenerbahçe (beIN Sports 1)
- 16:00 Gaziantep FK – Başakşehir FK (beIN Sports 2)
- 19:00 Bodrum FK – Galatasaray (beIN Sports 1)
TFF 1. Lig Maçları
TFF 1. Lig’de de çekişmeli maçlar futbolseverleri bekliyor. Günün programı şu şekilde:
- 13:30 Keçiörengücü – Manisa FK (TRT Spor)
- 13:30 Yeni Malatyaspor – İstanbulspor (TRT Tabii Spor 6)
- 16:00 Boluspor – Şanlıurfaspor (TRT Spor)
- 19:00 Gençlerbirliği – MKE Ankaragücü (TRT Spor)
Avrupa Liglerinde Günün Maçları
Sadece Türkiye’de değil, Avrupa’nın büyük liglerinde de heyecan dorukta. İşte Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga’daki bugünkü maçlar ve saatleri şöyle;
Premier Lig
- 15:30 Leicester City – Chelsea
- 18:00 Aston Villa – Crystal Palace
- 18:00 Arsenal – Nottingham Forest
- 20:30 Manchester City – Tottenham
LaLiga
- 16:00 Valencia – Real Betis
- 23:00 Celta Vigo – Barcelona
Serie A
- 20:00 Milan – Juventus
Ligue 1
- 19:00 Lens – Marsilya
Bundesliga
- 17:30 Borussia Dortmund – Freiburg
Suudi Arabistan Pro Ligi
- 18:15 Al Wahda – Al Taawon
- 20:00 Al Khaleej – Al Hilal Riyadh