23 Kasım 2024 Cumartesi günü futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig’den Avrupa liglerine kadar pek çok önemli karşılaşma futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

Süper Lig’de Bugün Hangi Maçlar Var?

Süper Lig’de bugün dört kritik mücadele oynanacak. Ligin zirvesini ve alt sıralarını ilgilendiren karşılaşmalar futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor.

13:30 Eyüpspor – Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)

(beIN Sports 2) 16:00 Kayserispor – Fenerbahçe (beIN Sports 1)

(beIN Sports 1) 16:00 Gaziantep FK – Başakşehir FK (beIN Sports 2)

(beIN Sports 2) 19:00 Bodrum FK – Galatasaray (beIN Sports 1)

TFF 1. Lig Maçları

TFF 1. Lig’de de çekişmeli maçlar futbolseverleri bekliyor. Günün programı şu şekilde:

13:30 Keçiörengücü – Manisa FK (TRT Spor)

(TRT Spor) 13:30 Yeni Malatyaspor – İstanbulspor (TRT Tabii Spor 6)

(TRT Tabii Spor 6) 16:00 Boluspor – Şanlıurfaspor (TRT Spor)

(TRT Spor) 19:00 Gençlerbirliği – MKE Ankaragücü (TRT Spor)

Avrupa Liglerinde Günün Maçları

Sadece Türkiye’de değil, Avrupa’nın büyük liglerinde de heyecan dorukta. İşte Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga’daki bugünkü maçlar ve saatleri şöyle;

Premier Lig

15:30 Leicester City – Chelsea

18:00 Aston Villa – Crystal Palace

18:00 Arsenal – Nottingham Forest

20:30 Manchester City – Tottenham

LaLiga

16:00 Valencia – Real Betis

23:00 Celta Vigo – Barcelona

Serie A

20:00 Milan – Juventus

Ligue 1

19:00 Lens – Marsilya

Bundesliga

17:30 Borussia Dortmund – Freiburg

Suudi Arabistan Pro Ligi