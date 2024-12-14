Bir dönem Süper Lig’e damga vuran takımlardan birisi olan Bursaspor kötü gidişatının ardından arka arkaya lig düştü. Nesine 3. Lig’de mücadele eden Bursaspor, ligin en çok taraftara sahip takımlarından birisi. Özellikle iç saha maçlarında binlerce taraftarı ile büyük bir coşku eşliğinde maçlara çıkan Bursaspor, bugün sahasında Karşıyaka’yı ağırlayacak.

Bursa’da Önemli Maç: Bursaspor Karşıyaka

100. Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan mücadelede Pablo Batalla yönetimindeki Bursaspor namaglup serisini sürdürmek için sahada olacak. Ligin en iddialı takımı olan ve gelecek yıl bir üst lige çıkması beklenen Bursaspor taraftarın desteği ve yerel yönetimlerin de yeni dönemde büyük önem vermesi ile ciddi bir çıkış yakalamış durumda. Yeniden yapılan takımda 14 haftadan beri mağlubiyet alınmadı. Lider durumda bulunan Bursaspor 27 puan ile 3 sırada bulunan Karşıyaka ekibine karşı zorlu bir mücadeleye çıkacak.

Karşıyaka ise ligde üst sıralarındaki yerini korumak adına lidere karşı puan ya da puanlar almanın hesabını yapıyor. 3. lige ayrı bir hava katan ve maçları büyük ilgiyle takip edilen Bursaspor’da bugünkü maçı binlerce taraftar stadyumdan takip edecek. Bursa dışındaki taraftarlar ise canlı olarak yayınlanacak maçı televizyonlardan ya da internet üzerinden izleyebilecek. Peki, Bursaspor Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Bursaspor Karşıyaka Maçı Ne Zaman?

Bursaspor Karşıyaka maçı bugün saat 14.00’da başlayacak. Emre Kaan Çalışkan’ın hakem olduğu maçta yardımcılar Furkan Ulu ve Demirhan Emir olacak. Maçın 4 hakemi ise Buğrahan Dilkan İnanır. İyi bir form yakalayan Bursaspor, bugüne kadar çıktığı 14 karşılaşmanın 12’sinden galip ayrıldı. 2 mücadelede ise berabere kaldı. Rakiplerine 34 gol atmayı başaran Bursaspor kendi kalesinde ise sadece 4 gol gördü. Maçta mutlak favori olarak yer alacak Bursaspor’un alacağı 3 puan, ligdeki konumunu çok daha garanti hale getirecek ve favori olduğunu bir kez daha gösterecek.

Karşıyaka ise 14 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 27 puan toplamayı başaran İzmir ekibi yine ligin iddialı takımları arasında yer alıyor.

İşte Bursaspor – Karşıyaka Maçı İzleme Linki

Bursaspor Karşıyaka maçı için yayıncı kanalda belli oldu. Yapılan resmi açıklamalara göre maç Ekol TV üzerinden canlı ve şifresiz bir şekilde yayınlanacak. Hem uyduda hem de internet üzerinden yayın yapan Ekol TV sayesinde tüm taraftarlar maçlarını bu kanal üzerinden izleyebilecek. Cep telefonu, tablet ya da bilgisayarlar üzerinden Ekol TV’yi izlemek isteyenler ise paylaşılan maç linki üzerinden kolayca canlı yayına erişim sağlayabilir

İŞTE LİNK > BURSASPOR KARŞIYA MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE