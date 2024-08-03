Türkiye Voleybol Federasyonu bugün yapılan özel tören ile Efeler Ligi fikstür çekimini gerçekleştirdi. Efeler Ligi 2024-2025 fikstür çekimi ile birlikte geri sayıma geçildi. Voleybol sever milyonlarca kişi ise sezonun ne zaman başlayacağını, ilk hafta maçlarını ve takımları merak ediyor. Zorlu geçen 2023-2024 sezonunu ardından bu yıl şampiyonluk parolası ile maçlara çıkacak takımlar arasında rekabetin dozu daha da artacak. Peki, erkekler voleybol Efeler Ligi ne zaman başlıyor? İlk hafta eşleşmeleri nasıl?

Efeler Ligi Ne Zaman Başlıyor?

Efeler Ligi 6 Ekim 2024 Pazar günü oynanacak ilk maçlar ile başlayacak. 14 takımın yer alacağı ligde, son maçların oynanmasıyla birlikte sıralamalar belli olacak. Bu sıralamalara göre de play-off oynayacak takımlar ve düşecek takımlar belli olacak. Sıralamalara göre takımların kaderi şöyle olacak;

1,2,3 ve 4. Sıradaki takımlar play-off oynayacak

5,6,7 ve 8. sıradaki takımlar play-off 2. etap oynayacak

ve 14. olan takımlar ise bir alt lige düşecek

Efeler Ligi 2024-2025 Takımları

Altekma Arkas Spor Galatasaray HDI Sigorta Alanya Belediyespor Bursa Büyükşehir Belediyespor Fenerbahçe Medicana Spor Toto TÜRŞAD Cizre Belediyespor Halkbank Ziraat Bankkart Akkuş Belediyespor Develi Belediyespor İstanbul Gençlik Spor

Efeler Ligi 2024-2025 Sezonu İlk Hafta Maçları

Efeler Ligi 2024-2025 Sezonu ilk hafta maçlarında karşı karşıya gelecek takımlar şöyle;