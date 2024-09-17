Türkiye’de milyonlarca kişinin beklediği tarih için geri sayıma geçildi. Bu hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisi için maç biletleri için araştırmalar başladı. Satışa çıktığı andan itibaren dakikalar içerisinde tükenmesi beklenen maç biletlerinin satış tarihi resmi olarak açıklandı. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanacak müsabakada deplasman takımı için küçük bir kontenjan ayrılacak. Geçtiğimiz sezon yaşanan kıyasıya yarış sonrasında bu yılki şampiyonluk için kritik bir maç olacak Fenerbahçe Galatasaray derbisi için detaylar netleşti.

Fenerbahçe Galatasaray Maç Bileti Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Fenerbahçe Galatasaray maç bileti 17 Eylül Salı günü (bugün) saat 14.00 itibariyle satışa çıktı. Fenerbahçe-Galatasaray maçının Futbol Seremoni Paketleri de satışa sunuldu. Fiyatlar 10.528,00 TL’den başlayıp, VIP 1907 FB ve alt kat için 88.480,00 TL’ye kadar çıkıyor. Maç bilet fiyatları ise şöyle;

Yer Sıra Fiyat (TL) Kale Arkası 10 10.528,00 TL Kale Arkası 8 10.612,00 TL Kale Arkası 10 10.612,00 TL Kale Arkası (En Güzel Yer) 10 10.976,00 TL Kale Arkası (Sadece FB Passo) 10 10.976,00 TL Kale Arkası 10 11.000,00 TL Kale Arkası (Şampiyon Fener) 10 11.032,00 TL Kale Arkası (Kaçmaz Sıra) 6 11.200,00 TL Kale Arkası (Migros) 10 12.152,00 TL Kale Arkası (Okul Açık) 10 12.152,00 TL Kale Arkası 5 12.318,88 TL Üst Kat 9 12.880,00 TL Üst Kat 10 12.880,00 TL Üst Kat (Güzel Yer) 10 13.104,00 TL Kale Arkası (Spor Toto – E1) 5 13.440,00 TL Üst Kat (Fenerium Üst F) 10 14.560,00 TL Misafir 4 14.560,00 TL Üst Kat 8 15.064,00 TL Üst Kat 10 16.240,00 TL Üst Kat (Maraton Üst B) 10 16.800,00 TL Misafir 7 19.005,00 TL Alt Kat 10 19.936,00 TL Misafir 8 20.000,00 TL Alt Kat 5 20.720,00 TL Kale Arkası 8 21.185,00 TL Kale Arkası 8 21.188,00 TL Kale Arkası 8 21.250,00 TL Üst Kat 6 21.280,00 TL Kale Arkası 8 21.500,00 TL Kale Arkası 8 21.907,00 TL Kale Arkası 6 22.000,00 TL Kale Arkası 8 22.350,00 TL Üst Kat (Maraton Üst E, Sadece FB Passo) 5 22.400,00 TL Alt Kat (Fenerium veya Maraton Alt, Sadece FB Passo) 10 27.944,00 TL Alt Kat (Fenerium Alt D, Sadece FB Passo) 5 28.000,00 TL Üst Kat 8 30.240,00 TL Üst Kat 8 30.500,00 TL Üst Kat 8 30.950,00 TL Üst Kat 8 31.500,00 TL VIP 1907 FB 1 50.000,00 TL Alt Kat (Maraton Alt E) 5 50.400,00 TL Alt Kat 7 56.750,00 TL Alt Kat 8 61.907,00 TL Alt Kat 8 62.500,00 TL VIP 1907 FB (En Güzel Yer) 2 78.400,00 TL Alt Kat (Fenerium Alt E) 2 88.480,00 TL

Fenerbahçe Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

6. haftada oynanacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbisi 21 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadı’nda saat 20.00’de yapılacak.