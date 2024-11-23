Fenerbahçe zorlu Kayserispor deplasmanında 6-2’lik skor ile 3 puan almayı başardı. Maça ise maç başındaki penaltı pozisyonu damga vurdu. 7. dakikada yaşanan pozisyonda Kostic’in ceza sahasında kendini yerde bulması sonrasında hakem direk penaltı noktasını gösterdi. VAR’dan herhangi bir çağrı gelmezken penaltıyı kullanan Dusan Tadic, takımını öne geçiren golü attı. Ancak Fenerbahçe’nin penaltı pozisyonu maç boyunca sosyal medyada tartışıldı. İşte yorumculardan gelen ilk yorumlar

Rıdvan Dilmen: Kostic o penaltıyı almak istedi ve aldı. Bakın buradan söylüyorum, pozisyon penaltı falan değil. Hakem hatalı karar verdi.

Tartışmalı Pozisyonlar (X): FB’nin kazandığı penaltıda Gökhan’ın Kostic’e “slight contact” denecek şekilde bir küsurat teması var, teması hisseden Kostic kendini yere bırakıyor. Pozisyon penaltı değil, hakemin kararı yanlış, VAR’ın girebileceği bir pozisyon değil.

Deniz Ateş Bitnel: Kostic’in yerde kaldığı pozisyonun penaltı ile alakası yok…!!! Yanlış karar!!!