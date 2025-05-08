Galatasaray, Kiralık 15 Futbolcusunu Geri Çağırdı

Galatasaray, yaz transfer dönemi öncesinde önemli bir hamle yaparak kiralık gönderdiği 15 futbolcuyu geri çağırma kararı aldı. Kulüp, beklenen gelirleri elde edemediği için rotasını değiştirerek, başka kulüplere kiralanan oyuncularını Avusturya’da yapılması planlanan sezon öncesi kampına dahil etmeyi hedefliyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, devre arasında ve sezon başında farklı kulüplere kiralanan futbolcularını yeniden takıma katmak üzere harekete geçti. Bu oyuncuların büyük bir kısmı, teknik heyetin değerlendirmesine sunulacak ve yeni sezona dair planlamada yer alacak.

Galatasaray, daha önce satışlarından yaklaşık 40 milyon euro gelir beklentisiyle bazı oyuncularının transferlerini gerçekleştirmeyi planlamıştı. Ancak bu beklentilerin gerçekleşmemesi nedeniyle, alternatif stratejiler devreye sokuldu. Yönetim, kiralık gönderilen futbolcuların kadroya dönmesini ve bir kısmını yaz kampında izlemeyi tercih etti.

Sezon sonuyla birlikte, Galatasaray’a geri dönecek oyuncular arasında Kazımcan Karataş (FC Orenburg), Victor Nelsson (Roma), Halil Dervişoğlu (Gaziantep FK), Batuhan Şen (Kocaelispor), Taylan Antalyalı (Bodrum FK), Derrick Köhn (Werder Bremen), Mathias Ross (Sparta Prag), Nicolo Zaniolo (Fiorentina), Eren Aydın (Sarıyer SK), Siraçhan Nas (Boluspor), Ali Turap Bülbül (Ümraniyespor), Ali Yeşilyurt (Zimbru), Baran Demiroğlu (Fatih Karagümrük), Ali Efe Çördek (Ankara Demirspor) ve Baran Aksaka (68 Aksarayspor) yer alıyor.