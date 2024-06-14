Uzun zamandır spor gündemini meşgul eden soru nihayet cevaplandı. Beşiktaş kulübü yeni sezon için çalışacağı teknik adamı belirleyerek taraftarın kafasındaki soru işaretlerini giderdi.

Siyah Beyazlı kulüp geçtiğimiz günlerde Hollandalı teknik adam Giovanni van Bornckhorst ile anlaşmıştı. Bu anlaşma kapsamında Bornckhorst, dün İstanbul’a geldi. Teknik adam ve Beşiktaş arasındaki anlaşmanın resmileşmesi için bugün bir imza töreni düzenlendi.

Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevine getirilen Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bornckhorst için kulüp başkanı Hasan Arat’ın da katılımıyla Tüpraş Stadı’nda imza töreni düzenlendi.