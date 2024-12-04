Ziraat Türkiye kupası 4. tur müsabakasında bugün Karşıyaka ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. İzmir’de oynanacak olan maçta 3. ligde mücadele eden Karşıyaka ile 1. ligde mücadele eden MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. En son 8 sene önce birbirleriyle eşleşen ve maça çıkan iki takım 8 yıl sonra yeniden karşı karşıya geliyor. Karşıyaka – MKE Ankaragücü Ankaragücü maçı öncesi ilk 11’ler belli oldu.

Karşıyaka – MKE Ankaragücü Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Karşıyaka – MKE Ankaragücü arasında oynanacak olan mücadele bugün 15.30 itibarıyla başlayacak. Maç A Spor’dan canlı ve şifresiz bir şekilde yayınlanacak.

Karşıyaka’nın İlk 11’i : Hasan Sürmeli, Abdulkadir Öksüz, İsmail Güner, Erdal Öztürk, Yasin Ozan, Aygün Özışıkyıldız, Bedirhan Altunbaş, Çağatay Yılmaz ,Mert Yusuf Torlak, Gökhan Meral, Bedran Ekin.

MKE Ankaragücü İlk 11’i : Bahadır, Schulz, Alper, Diego, Hayrullah, Cem, Ali Kaan, Mesut, Renaldo, Sıraç, Varga.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanacak maçta hakemler ve gözlemciler ise şöyle;