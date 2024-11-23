Trendyol Süper Lig’in 13. hafta maçları başladı. Deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe maça hızlı başlarken erken bulduğu gol ile kilidi açtı. Maçın başlamasıyla birlikte sosyal medyada da yoğun bir tartışma başladı.

Kayseri Fenerbahçe Maçında Penaltı Kararı Doğru mu?

Maça damga vuran olay ilk dakikalarda yaşanan penaltı oldu. Kostic’in sol kanattan içeriye doğru girdiği anda rakibiyle pozisyonuna hakem penaltı kararı verdi. VAR’da yapılan incelemede sonuç değişmezken bu karara milyonlarca kişi itiraz etti ve penaltı olmadığını söyledi. Bazı taraftarlar ise Kostic’in sağ ayağına temas olduğunu öne sürdü.

Kayseri Fenerbahçe Maçının Gollerini Kim Attı?

Kayseri Fenerbahçe maçında golleri atan isimler ve gol dakikaları şöyle;