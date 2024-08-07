Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçındaki rakibi Lille oldu. Lille deplasmanına giden Fenerbahçe kendi kalesine attığı 2 gol ile maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. Tur şansını İstanbul’a bırakan Fenerbahçe zorlu rakibine karşı 2 gol fark ile galibiyet arayacak. Peki, Lille – Fenerbahçe önemli dakikalar neler oldu? Kırılma noktaları neler? İşte Lille – Fenerbahçe istatistikleri…

Lille – Fenerbahçe Önemli Dakikalar

Fenerbahçe iyi başladığı maçta gol şanslarını değerlendiremezken şansız 2 golü kalesinde gördü. İşte Lille Fenerbahçe önemli dakikalar…

Dakika – Tiago Santos’un pasında Gomes’in vuruşunu kaleci Livakovic çıkardı. Dakika – Tiago Santos’un ceza sahasına girip çevirdiği top, Jayden Oosterwolde’ye çarparak gol oldu. Dakika – Gomes’in sert şutunda Livakovic gole izin vermedi. Dakika – İsmail Yüksek kazandığı topu Dzeko ile buluşturdu. Dzeko kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı ve kaleci topu çıkardı. Dakika – Savunma hatası sonucunda sol çaprazda top ile buluşan Dzeko, sol ayağıyla etkisiz bir vuruş yaptı. Dakika – Serbest vuruşta Alexsandro’nun kafa vuruşunu Livakovic çıkardı. Dakika – Saint-Maximi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Chevalier’ı geçemedi. Dakika – Chevalier kalesinde yokken Saint-Maximin’in vuruşu dışarı gitti. Dakika – Haraldsson’un yaptığı kafa vuruşuna Livakovic engel oldu. Dakika – İrfan Can ve Oğuz Aydın oyuna alındı. Tadic ve Saint-Maximi çıktı. Dakika – Youssef En Nesyri, Edin Dzeko’nun yerine oyuna girdi. Dakika – İrfan Can Kahveci müthiş frikik golüyle beraberliği yakaladı.

90+1 Dakika – Zhegrova’nın sol ayakla vuruşu Çağlar’a çarparak gol oldu.

Lille – Fenerbahçe Uzun Özet İzle

Lille – Fenerbahçe İstatistikleri