Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçındaki rakibi Lille oldu. Lille deplasmanına giden Fenerbahçe kendi kalesine attığı 2 gol ile maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. Tur şansını İstanbul’a bırakan Fenerbahçe zorlu rakibine karşı 2 gol fark ile galibiyet arayacak. Peki, Lille – Fenerbahçe önemli dakikalar neler oldu? Kırılma noktaları neler? İşte Lille – Fenerbahçe istatistikleri…
Lille – Fenerbahçe Önemli Dakikalar
Fenerbahçe iyi başladığı maçta gol şanslarını değerlendiremezken şansız 2 golü kalesinde gördü. İşte Lille Fenerbahçe önemli dakikalar…
- Dakika – Tiago Santos’un pasında Gomes’in vuruşunu kaleci Livakovic çıkardı.
- Dakika – Tiago Santos’un ceza sahasına girip çevirdiği top, Jayden Oosterwolde’ye çarparak gol oldu.
- Dakika – Gomes’in sert şutunda Livakovic gole izin vermedi.
- Dakika – İsmail Yüksek kazandığı topu Dzeko ile buluşturdu. Dzeko kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı ve kaleci topu çıkardı.
- Dakika – Savunma hatası sonucunda sol çaprazda top ile buluşan Dzeko, sol ayağıyla etkisiz bir vuruş yaptı.
- Dakika – Serbest vuruşta Alexsandro’nun kafa vuruşunu Livakovic çıkardı.
- Dakika – Saint-Maximi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Chevalier’ı geçemedi.
- Dakika – Chevalier kalesinde yokken Saint-Maximin’in vuruşu dışarı gitti.
- Dakika – Haraldsson’un yaptığı kafa vuruşuna Livakovic engel oldu.
- Dakika – İrfan Can ve Oğuz Aydın oyuna alındı. Tadic ve Saint-Maximi çıktı.
- Dakika – Youssef En Nesyri, Edin Dzeko’nun yerine oyuna girdi.
- Dakika – İrfan Can Kahveci müthiş frikik golüyle beraberliği yakaladı.
90+1 Dakika – Zhegrova’nın sol ayakla vuruşu Çağlar’a çarparak gol oldu.
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Lille – Fenerbahçe İstatistikleri