2024 Paris Olimpiyatları tartışmalı bir şekilde başlamış olsa da yarışlar heyecna veriyor. Her gün yoğun program ile eleme etaplarının oynandığı olimpiyatlarda en çok ilgi gören branşlardan birisi de dekatlon. Sporcuların zorlu parkurlarda yarışarak altın madalyaya ulaştığı dekatlon Türkiye’ye yabancı bir terim. Peki olimpiyatlardaki dekatlon ne demek? Dekatlon hangi spor branşlarını kapsıyor?

Olimpiyatlardaki Dekatlon Ne Demek?

Olimpiyatların tarihi antik çağlara kadar dayandığı gibi dekatlon da en eski olimpiyat branşlarından birisi. Dekatlon, birden fazla sporu kapsadığından dolayı uzun bir süreci kapsıyor.

Olimpiyatlarda 2 günde tamamlanan dekatlonda tüm branşlardaki başarılara göre sıralama yapılır. 1. gün ve 2. gün yapılacak yarışlar belirlendiğinden dolayı sporcular bu programa göre hazırlıklarını yapmaktadır. Dekatlona dahil olan sporlar şöyle;

100 metre (1. Gün) Uzun atlama (1. Gün) Gülle atma (1. Gün) Yüksek atlama (1. Gün) 400 metre (1. Gün) 110 metre engelli (2. Gün) Disk atma (2. Gün) Sırıkla atlama (2. Gün) Cirit atma (2. Gün) 1500 metre (2. Gün)

10 farklı yarış sonucunda başarılı olan sporcular, dereceye girerek podyuma çıkıyor.

Olimpiyatlara Dekatlon Ne Zaman Dahil Oldu?

Dekatlon olimpiyatlara 1912 yılında dahil edildi. 1914 yılında yapılan düzenlemeler ile son hali verilen dekatlon bu yıldan itibaren aynı şekilde yapılıyor. Erkeklere özgü bir yarış olan dekatlonda kadınlar yarışmamaktadır. Kadınlar dekatlon yerine heptatlon yarışlarını yapmaktadır.