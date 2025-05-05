Osimhen’den Galatasaray’a Sürpriz Karar: Menajerine Talimat Verdi

Galatasaray’da bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen, geleceğine dair önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılı formayla geçirdiği başarılı sezonun ardından Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin transfer listesinde yer alan Nijeryalı forvet, kulüpte kalma ihtimalini ciddi şekilde değerlendirmeye başladı.

Sezon boyunca tüm kulvarlarda gösterdiği üstün performansla takımına önemli katkı sağlayan Osimhen, 37 maçta 33 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu gollerin 24’ü Süper Lig, 6’sı Avrupa Ligi ve 3’ü Türkiye Kupası maçlarında geldi. Ayrıca 8 asistle de skora doğrudan katkı sundu.

Galatasaray camiası ve taraftarından gördüğü yoğun ilginin oyuncunun düşüncelerini etkilediği öğrenildi. Daha önce sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Osimhen’in, son dönemde bu kararını gözden geçirdiği ve kulüpte kalma yönünde adım attığı belirtiliyor.

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Osimhen menajerine herhangi bir kulüple transfer görüşmesi yapılmaması yönünde açık talimat verdi. Oyuncunun, geleceğiyle ilgili ilk bilgilendirmeyi Galatasaray yönetimine yapmayı planladığı aktarıldı.

Galatasaray yönetimi ise yıldız futbolcunun takımda kalma olasılığına karşı mali hazırlıklarını yapmış durumda. Oyuncunun mevcut performansını ve potansiyel katkısını değerlendiren yönetim, gerekli finansal planlamayı devreye soktu.

Victor Osimhen’in Galatasaray’daki geleceğiyle ilgili nihai kararın sezon sonunda netleşmesi bekleniyor. Ancak oyuncunun kulüpte mutlu olduğu ve kalmaya sıcak baktığı yönündeki sinyaller, taraftar cephesinde büyük bir heyecan yaratmış durumda.