Türkiye’de Süper Lig şampiyonluğu bulunan Bursaspor’da şampiyonluk sonrasında başarısızlıklar arka arkaya gelmişti. 3. Lige kadar düşen Bursaspor’da yeni yönetimle birlikte başlayan başarılı süreçte Pablo Martin Batalla baş aktörlerden birisi olmuştu. Oynattığı oyun ile beğeni toplayan teknik direktör için sürpriz bir gelişme yaşandı. 11 puan farkla lider durumda olan ve bir üst lige çıkmasına kesin gözüyle bakılan Bursaspor’da yaşanan bu ayrılık soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Peki, Pablo Martin Batalla Bursaspor’dan neden ayrıldı?

Pablo Martin Batalla Bursaspor Ayrılık Nedeni Açıklandı

Pablo Martin Batalla ayılık sonrasında herhangi bir açıklama yapmadı. İlk açıklama kulüpten gelirken ikinci açıklama kulüp başkanı Enes Çelik’ten geldi. “Teknik direktörümüz Pablo Martin Batalla ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder, başarılar dileriz” denilerek duyurulan ayrılık sonrasında neden sorularına yanıt kulüp başkanından geldi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklama ile soru işaretlerini giderdi. Başkan Çelik, “Bugün Teknik direktörümüz Pablo Martin Batalla ile yaptığımız görüşmede teknik ekibini güçlendirmek istediğimizi kendisine bildirdik. Kendisi bunu kabul etmemekle birlikte, böyle bir tasarrufta bulunmamız halinde görevini bırakacağını ifade etmiştir. Bu görüşme neticesinde kendisiyle yollarımızı ayırma kararı aldık. Bu kararın hem Bursaspor için hem de sevgili hocamız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.