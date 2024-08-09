2024 Paris Olimpiyatları’nda bu sene bir ilk yaşanacak. Bugüne kadar olimpiyatlarda yer almayan pek çok spor dalları bu yıl ilk olarak eklendi. Kaykay, dalga sörfü ve kaya tırmanışı gibi sporlar ilk kez olimpiyatlarda yer alırken bugün bir ilk daha yaşanacak. Bugün Paris Yaz Olimpiyatları break dans heyecanı yaşanacak. Az sayıda dansçının katıldığı olimpiyatlardaki break dans programı belli oldu. Peki, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’ndaki Breakdans müsabakası ne zaman, kimler yarışacak?

Paris Yaz Olimpiyatları Break Dans Yarışması Ne Zaman?

16 kadın ve 16 erkek dansçı break dans yarışmasında yarışacak. Program ise bugün kadınlar ile başlayacak. Bugün saat 17.00’da Hollandalı India Sardjoe ve Mülteci Sporcular Takımı adına yarışan Manizha Talash arasında gerçekleşecek break dans yarışmasıyla açılış yapılmış olacak. Yarın ise erkekler ile program devam edecek.

Paris Yaz Olimpiyatları Break Dans Yarışması Programı

Bugün kadınlarla başlayacak ve yarın erkeklerle devam edecek break dans yarışması programı şöyle;

Her gün dört yarışmacının olduğu dört grupta yarışmalar başlayacak.

Her gruptaki ilk iki isim bir üst tura çıkacak.

Çeyrek final müsabakaları grup sonrasında başlayacak.

32 Break Dans Yarışmacısı Paris 2024’e Nasıl Katıldı?

Fransa’ya ev sahibi kotası kapsamında 1 erkek 1 kadın yarışmacı kontenjanı verildi. Ayrıca 2 kadın 2 erkek olmak üzere evrensellik kontenjanı tanındı. Geriye kalan 26 dansçı ise geçen yılki dünya şampiyonaları, kıta Oyunları (Afrika, Asya, Avrupa, Panamerikan ve Okyanusya) ve sırasıyla Mayıs ve Haziran aylarında Şanghay ve Budapeşte’de düzenlenen Olimpiyat Eleme Serisi (OQS) ile seçildi.