HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Spor »

Red Bull Sporcuları Suudi Arabistan”da Dalış Deneyimi Arayışına Çıktı

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi 2024 sezonu öncesinde uçurum dalışçıları Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesinde arayışa çıktı.

Yayınlanma:
ABONE OL

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi 2024 sezonu öncesinde uçurum dalışçıları Catalin Preda ve David Colturi, Suudi Arabistan’ın Cazan bölgesinde dalış deneyimi arayışına çıktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Red Bull sporcusu Catalin Preda ve ABD’li uçurum dalışçısı David Colturi, Red Bull Cliff Diving 2024 sezonu öncesi Suudi Arabistan’da bir araya geldi.

İkili, Suudi Arabistan’ın Cazan eyaletinde 5 gün boyunca Lajab ve Al-Rough Vadisi’nin kanyonları, derin vadileri, şelaleleri, derin tatlı su havuzlarını ve uçurum dalışı yapılabilecek alanları keşfetti. Sporcular, ülkenin tarımsal kalbi olan ve meyve üretimiyle dikkati çeken Cazan’da, tatlı su sağlayan iki vadi ve bazı manzara noktaları buldu.

İLGİLİ HABER Trendyol Süper Lig 32. Hafta Maçlarının Programı Açıklandı
Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi 2024 sezonu öncesinde uçurum dalışçıları Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesinde arayışa çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Catalin Preda Doğayı ve görkemli manzarayı yerinde görmek çok güzel olduğunu belirterek, “Öncesinde birkaç resim gördükten sonra çıplak gözle bu güzelliğe yakından şahitlik etmek kesinlikle akıl almazdı. Alanı test etmek, tüm koşulları kontrol etmek ve buraya yapmak için geldiğimiz şeyin gerçekleştirilebilir olup olmadığını belirlemek benzersiz bir deneyimdi.” ifadelerini kullandı.

David Colturi de “Al Rough Vadisi”nde yukarı doğru dikkatli ilerlemeyi gerektiren eğimli bir uçurumun olduğunu Lajab Vadisi’nde ise çok daha kontrollü ilerlenebildiğini aktararak, “Kayalıklar, 13 metrelik eğimli duvarlar ve sonra da 20 metre civarında yüksek bir tünek vardı. 15 yıldır uçurum dalışı yapıyorum, sanatımızı böylesine güzel bir yerde icra etmek eşsiz ve harika bir fırsattı.” dedi.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Suudi Arabistan

İlgili Haberler

Trendyol 1. Lig 30 ve 31. Hafta Programı Açıklandı

A Milli Futbol Takımı Macaristan Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

TFF Tahkim Kurulu Dursun Özbek Ve Hasan Arat’ın Para Cezalarını Onadı

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı Parker Jackson-Cartwright’i Kadrosuna Kattı

Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası Sakarya’da Yapılacak

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nda İlk Kez 2 Türk Sporcu Yarışacak

Dolandırıcılık Operasyonunda 20 Şüpheli Tutuklandı

Yerel Seçim İçin 3 bin 424 Sandıktan 96’sı Konteynerde Kuruluyor

Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 416 Bin Liraya Yükseldi

Tekirdağ’dan Rusya’ya Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohumu İhracatı Devam Ediyor

Erdek’te Bağ Evinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Bankacılık Sektörünün Mevduatı arttı