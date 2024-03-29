Red Bull Sporcuları Suudi Arabistan”da Dalış Deneyimi Arayışına Çıktı

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi 2024 sezonu öncesinde uçurum dalışçıları Catalin Preda ve David Colturi, Suudi Arabistan’ın Cazan bölgesinde dalış deneyimi arayışına çıktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Red Bull sporcusu Catalin Preda ve ABD’li uçurum dalışçısı David Colturi, Red Bull Cliff Diving 2024 sezonu öncesi Suudi Arabistan’da bir araya geldi.

İkili, Suudi Arabistan’ın Cazan eyaletinde 5 gün boyunca Lajab ve Al-Rough Vadisi’nin kanyonları, derin vadileri, şelaleleri, derin tatlı su havuzlarını ve uçurum dalışı yapılabilecek alanları keşfetti. Sporcular, ülkenin tarımsal kalbi olan ve meyve üretimiyle dikkati çeken Cazan’da, tatlı su sağlayan iki vadi ve bazı manzara noktaları buldu.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Catalin Preda Doğayı ve görkemli manzarayı yerinde görmek çok güzel olduğunu belirterek, “Öncesinde birkaç resim gördükten sonra çıplak gözle bu güzelliğe yakından şahitlik etmek kesinlikle akıl almazdı. Alanı test etmek, tüm koşulları kontrol etmek ve buraya yapmak için geldiğimiz şeyin gerçekleştirilebilir olup olmadığını belirlemek benzersiz bir deneyimdi.” ifadelerini kullandı.

David Colturi de “Al Rough Vadisi”nde yukarı doğru dikkatli ilerlemeyi gerektiren eğimli bir uçurumun olduğunu Lajab Vadisi’nde ise çok daha kontrollü ilerlenebildiğini aktararak, “Kayalıklar, 13 metrelik eğimli duvarlar ve sonra da 20 metre civarında yüksek bir tünek vardı. 15 yıldır uçurum dalışı yapıyorum, sanatımızı böylesine güzel bir yerde icra etmek eşsiz ve harika bir fırsattı.” dedi.