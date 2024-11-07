Avrupa’nın 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde yeni hafta sona erdi. 4. hafta maçlarıyla ligdeki sıralamalar büyük oranda belli olurken 36 takımın yaptığı 18 maç sona erdi. Pazartesi ve Salı günü oynanan müsabakalar sonrasında sürpriz sonuçlar da alındı.

İşte Şampiyonlar Ligi 4. Hafta Toplu Sonuçlar

2 gün boyunca oynanan maçlarda alınan toplu sonuçlar şöyle;

PSV (Hollanda)-Girona (İspanya): 4-0

Slovan Bratislava (Slovakya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-4

Real Madrid (İspanya)-Milan (İtalya): 1-3

Liverpool (İngiltere)-Bayer Leverkusen (Almanya): 4-0

Borussia Dortmund (Almanya)-Sturm Graz (Avusturya): 1-0

Sporting (Portekiz)-Manchester City (İngiltere): 4-1

Lille (Fransa)-Juventus (İtalya): 1-1

Celtic (İskoçya)-Leipzig (Almanya): 3-1

Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa): 0-1

Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere): 1-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Young Boys (İsviçre): 2-1

Bayern Münih (Almanya)-Benfica (Portekiz): 1-0

Paris Saint Germain (Fransa)-Atletico Madrid (İspanya): 1-2

Inter (İtalya)-Arsenal (İngiltere): 1-0

Feyenoord (Hollanda)-Salzburg (Avusturya): 1-3

Kızılyıldız (Sırbistan)-Barcelona (İspanya): 2-5

Sparta Prag (Çekya)-Brest (Fransa): 1-2

Stuttgart (Almanya)-Atalanta (İtalya): 0-2

Şampiyonlar Ligi Puan Durumu

Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool liderliğini sürüyor. 4 maçta 4 galibiyet alan ve 12 puan toplayan Liverpol, şimdiden iddiasını ortaya koydu. İkinci sırada ise 10 puanlı 4 takım Sporting Lizbon, Monaco, Brest ve İnter yer alıyor. İşte Şampiyonlar Ligi güncel puan durumu;