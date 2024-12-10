Türkiye Futbol Federasyonu şeffaf bir yönetim sergileyebilmek adına VAR kayıtlarını kamu ile açıklamaya başladı. Bu açıklama ile birlikte hakemlerin saha içerisinde nasıl iletişim kurduğu, hangi pozisyonlara nasıl bir çağrının yapıldığı ve hakemler arasındaki görüşmeler detaylı olarak ortaya çıkmaya başladı.

Özellikle son hafta oynanan maç sonrasında hakemler arasındaki diyalog çok daha fazla gündem oldu. Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta maçın son dakikalarında Barış Alper Yılmaz’a yönelik yapılan ve her kesim tarafından kırmızı kart olarak değerlendirilen pozisyonun VAR’ın çağırmasına rağmen hakem tarafından kırmızı kart ile değerlendirilmemesi en kritik pozisyonlardan birisi oldu.

Sivasspor Galatasaray VAR Kayıtları Açıklandı mı?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 15. hafta Sivasspor Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklanmadı. Salı günleri açıklanacağı belirtilen VAR kayıtları bugün saat 14.00 olmasına rağmen duyurulmadı. Sosyal medyada geniş yer bulan bu durum taraftarların çeşitli eleştiriler yönetmesine neden olurken spekülasyonların da ortaya çıkmasına neden oldu. Konu ile ilgili paylaşım yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.