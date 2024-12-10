Türkiye’de her hafta açıklanan VAR kayıtları için gözler 15. hafta kayıtlarına çevrilmişti. Her hafta maçların bitiminin ardından Salı günleri açıklanan VAR kayıtları bu hafta açıklanmadı. Bu hafta çok kritik pozisyonlar gündemde olduğu için milyonlarca kişi kayıtların açıklanmasını bekliyor. Peki, 15. hafta VAR kayıtları neden açıklanmadı? Ne zaman açıklanacak?

15. Hafta VAR Kayıtları Neden Açıklanmadı?

Her hafta Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulan VAR kayıtları bu hafta açıklanmadı. Neden açıklanmadığına yönelik TFF’den herhangi bir açıklama yapılmadı. VAR kayıtlarının açıklanmaması nedeniyle gündemde farklı spekülasyonlar konuşulmaya başlandı.

Özellikle Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan maçtaki pozisyonlar için hakemlerin ne tür bir konuşma gerçekleştirildiği merak ediliyordu. Ancak VAR kayıtları açıklanmadığı için bu konulardaki soru işaretleri cevap bulamadı.

VAR kayıtlarıyla ilgili yaşanan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.