Trendyol Süper Lig’de 7. Hafta maçları sona erdi. Galatasaray’ın puan kaybetmesi ve rakiplerinin puan alması sonrasında Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti. Yapılan güncelleme ile Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki fark azaldı.

Galatasaray Avantajı Kaybetti

6 maçta 6 galibiyet alarak 18 puan toplayan Galatasaray, Fenerbahçe’ye karşı önemli bir fark yaratmıştı. Ancak son haftada aldığı 1 puan sonrasında Fenerbahçe’nin kazanmasıyla puan farkı azaldı. Şu anda 1 maç eksiği bulunan Beşiktaş 16, Fenerbahçe 16 ve Galatasaray 19 puana sahip ilk 3 takım. İşte yeni şampiyonluk oranları;

Trabzonspor: 67

Beşiktaş: 4

Fenerbahçe: 2

Galatasaray: 1.85

Daha önce 1.8 oran ile favori gösterilen Galatasaray’ın oranı güncelleme ile 1.85 oldu. Fenerbahçe’nin oranı ise 2.1 olarak açıklanmıştı. Güncelleme ile oran düşürüldü.