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Trendyol 1. Lig 30 ve 31. Hafta Programı Açıklandı

Trendyol 1. Lig 30 ve 31. hafta programı belli oldu. TFF tarafından açıklanan takvimde hangi takımlar kimlerle mücadele edecek? İşte detaylar...

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Trendyol 1. Lig 30 ve 31. hafta programları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, program şöyle:

30. hafta

12 Nisan Cuma

  • 20.00 Manisa FK-Eyüpspor (Manisa 19 Mayıs)

13 Nisan Cumartesi

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Trendyol 1. Lig 30 ve 31. hafta programı belli oldu. TFF tarafından açıklanan takvimde hangi takımlar kimlerle mücadele edecek? İşte detaylar...
  • 13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)
  • 16.00 Boluspor-Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
  • 19.00 Altay-Ahlatcı Çorum FK (Alsancak Mustafa Denizli)

14 Nisan Pazar

  • 13.30 Tuzlaspor-Göztepe (Stat daha sonra açıklanacak)
  • 16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor (11 Nisan)
  • 19.00 Kocaelispor-Bitexen Giresunspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

15 Nisan Pazartesi

  • 20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
  • 20.00 Adanaspor-Bodrum FK (Yeni Adana)

31. hafta

19 Nisan Cuma

  • 20.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)

20 Nisan Cumartesi

  • 13.30 Teksüt Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)
  • 16.00 Bitexen Giresunspor-Göztepe (Çotanak Spor Kompleksi)
  • 19.00 Eyüpspor-Boluspor (Eyüp)

21 Nisan Pazar

  • 13.30 Bodrum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Bodrum İlçe)
  • 16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor (Çorum Şehir)
  • 16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Stat daha sonra açıklanacak)
  • 19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)

22 Nisan Pazartesi

  • 20.00 Ümraniyespor-Kocaelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Trendyol 1. Lig

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