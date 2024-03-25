Trendyol 1. Lig 30 ve 31. Hafta Programı Açıklandı

Trendyol 1. Lig 30 ve 31. hafta programları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, program şöyle:
12 Nisan Cuma
13 Nisan Cumartesi
14 Nisan Pazar
15 Nisan Pazartesi
19 Nisan Cuma
20 Nisan Cumartesi
21 Nisan Pazar
22 Nisan Pazartesi
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