Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta maçları dün başladı. Birbirinden iddialı takımların karşı karşıya geldiği karşılaşmalarda TRT 1’den de canlı ve şifresiz maç yayınları yapıldı. 23 Ekim’de Şampiyonlar Ligi’ne ek olarak UEFA Avrupa Ligi maçları da oynanacak. Bu maçlar arasında Türkiye’de en çok dikkat çeken ise Galatasaray ile Elfsborg arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçı. Galatasaray’ın kendi sahasında ağırlayacağı Elfsborg karşısında net 3 puan alması bekleniyor.

23 Ekim Şifresiz Maçları Belli Oldu

TRT 1’de 23 Ekim programının açıklanmasıyla şifresiz yayınlanacak maçlar da belli oldu. Lig formatında düzenlenen Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarında 2’si şifresiz TRT 1’den yayınlanacak. Diğer maçlara ise Tabii platformunda ücretli spor paketi ile erişilecek.