Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına iddialı bir giriş yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki ilk 2 maçından galip gelmeyi başardı. Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti karşısında aldığı 2 galibiyet ile turnuva şampiyonluğu yolunda önemli bir aşama kaydeden A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu’nun son maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte merak edilenler..

Türkiye İtalya Maçı Ne Zaman Oynanacak?

Türkiye İtalya maçı 4 Ağustos’ta oynanacak. Saat 10.00 itibariyle başlayacak maç TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanacak. Hollanda karşısında 3-2, Dominik Cumhuriyeti karşısında ise 3-1 galibiyet almayı başaran A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya karşısında da galip gelerek mağlup olmadan gruplardan çıkmak istiyor. Şu anda çeyrek finale yükselmeyi garantileyen A Milli Takım İtalya’dan mağlup olsa dahi çeyrek final mücadelelerine doğrudan gidecek.