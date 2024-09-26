Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk hafta maçında PAOK ile karşı karşıya kaldı. Kendi sahasında rakibini iyi oyun ve 3-1’lik skor ile geçmeyi başaran Galatasaray, ülke puanına da katkı sağladı. Türkiye’nin UEFA ülkeler sıralamasındaki rakibi Çekya temsilcisi Slavia Prag ise Ludogorets deplasmanında 3 puan aldı. UEFA ülkeler sıralaması için Türkiye adına kritik gece ise bu akşam. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın oynayacağı maçlardan galibiyetler alınması, puana doğrudan etki edecek.

İşte UEFA Ülkeler Sıralaması

Türkiye şu anda UEFA ülkeler sıralamasında 10. sırada yer alıyor. Sıralamada Çekya’yı takip eden Türkiye, 3.150 puan farkla geride. Sıralamadaki son durum şöyle;

1- 90.303 | İngiltere

2- 80.106 | İtalya

3- 74.989 | İspanya

4- 72.785 | Almanya

5- 60.093 | Fransa

6- 55.400 | Hollanda

7- 51.416 | Portekiz

8- 45.000 | Belçika

9- 39.650 | Çekya

10- 36.500 | Türkiye