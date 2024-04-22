Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final İlk Maçlarını Yönetecek Hakemler Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
Yarın
24 Nisan Çarşamba
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