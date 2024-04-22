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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final İlk Maçlarını Yönetecek Hakemler Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

Yarın

  • 20.30 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Ümit Öztürk

24 Nisan Çarşamba

  • 20.30 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Ziraat Türkiye Kupası

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