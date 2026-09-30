Süresiz nafaka iptali Resmî Gazete’de: Ne zaman yürürlüğe girecek?

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Antalya 12. Aile Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu’nun 175’inci maddesindeki yoksulluk nafakasına yönelik ‘süresiz olarak’ ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvuru yaptı.

OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERDİ

AYM, ilgili ibarenin Anayasa’nın 2, 5 ve 17’inci maddelerine aykırı olduğuna hükmederek iptaline oy çokluğuyla karar verdi.

HAKİME TAKDİR YETKİSİ VERMİYOR

Kararın gerekçesinde halihazırdaki düzenlemenin yoksulluk nafakasının süresi hususunda hakime takdiri yetkisi vermediği, nafakanın somut olayın özellikleri veya haklı sebepler göz önünde bulundurularak belirli bir süreyle kısıtlandırılmasına olanak sağlamadığı ifade edildi.

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NAFAKA BORÇLUSU BAKIMINDAN AĞIR BİR YÜK

Mahkeme, boşanma sonrasında eşlerden birinin geçimini sağlayamayacak duruma düşmesinin önüne geçmek için nafaka öngörülmesinin meşru olduğunu ifade ederken, yükümlülüğün herhangi bir ölçüt belirlenmeden kategorik şekilde süresiz öngörülmesinin nafaka borçlusu bakımından ağır bir yüke dönüşebileceğini belirtti.

9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Buna göre süresiz nafaka kararının 9 ay sonra yürürlüğe girecek ve mevcut düzenleme, yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceği güne kadar devam edecek.

NAFAKA SÜRESİ NASIL BELİRLENECEK?

Yeni düzenlemede evliliğin süresi, tarafların yaşı, eğitim ve sağlık durumunun yanı sıra, mali ihtiyaçlarını kendi olanaklarıyla karşılama kapasitesinin göz önünde bulundurulması ve böylece nafaka süresinin belirlenmesi bekleniyor.

ÖMÜR BOYU ÖDENEBİLECEK

Bazı durumlarda nafakanın daha uzun süre, hatta ömür boyu ödenmesine olanak verilebilecek ve bu sayede nafaka süresinin belirlenmesinde tarafların bireysel şartları temel alınacak.

ÇOCUK NAFAKASI DETAYI

Öte yandan, söz konusu karar çocuk için ödenen iştirak nafakasını veya diğer nafaka türlerini kapsamazken, iptal kararının sadece yoksulluk nafakasına yönelik ‘süresiz’ ibaresi için geçerli olduğu belirtildi. Bu kapsamda çocuk nafakasına yönelik mevcut düzenlemelerin halen geçerliliğini koruduğu aktarıldı.