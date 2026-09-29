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Fon soruşturmasındaki paranın miktarı dünyanın etrafında iki kere turluyor

Fon soruşturması gündemde kalmaya devam ederken, soruşturma kapsamındaki para miktarının büyüklüğünün dünyanın etrafını iki kere turladığını belirtildi.

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Eklenme 29.09.2026 - 17:59
Güncellenme 29.09.2026 - 18:13

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) geçtiğimiz günlerde 7 portföy yönetim şirketinin Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) Elektronik Fon Platformu’nda işlem gören tüm yatırım fonlarının alım satımını kapatmasının ardından açığa çıkan fon krizi gündemden düşmezken, fon soruşturması kapsamında gündeme gelen para miktarının büyüklüğü ise tartışılmaya devam ediliyor.

Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında konuya yönelik açıklama yapan Okan Aslan, fon soruşturmasındaki para miktarının büyüklüğünü açıkladı.

DÜNYANIN ETRAFINI İKİ KERE DÖNÜYOR

Aslan, yaptığı açıklamada, soruşturmadaki para miktarının büyüklüğünün dünyanın etrafını iki kere turladığını duyurdu.

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Aslan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ortaya konuşulan paraları görüyoruz. Paranın büyüklüğünü bir şekilde göstermek lazım. 20 milyar deyince çok büyük gibi gelmiyor ama bu öyle böyle bir para değil. Fon soruşturmasında birilerinin götürdüğü para çok yüksek bir miktar, bunu somutlaştırmak lazım.

Bu kaldırılan para 200 TL’lik banknotlar halinde uç uca tutturulduğunda dünyanın etrafını iki kere dönüyor, bir de Konya’ya gidiyor. Buradan Ay’a gidiliyor. 300 yıl boyunca her gün 10 milyon TL harcasan bitmeyecek bir para. Rakamı düşünebiliyor musunuz?

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güveniyoruz, üzerine gidecektir. Lütfen bu paraları geri kazandırın, yurt dışına kaçırdıkları söyleniyor.”

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