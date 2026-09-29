Eylül ayı ve yıl sonu enflasyon öngörüsü açıklandı: İşte AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi

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AA Finans’ın Türkiye İstatistik Kurumu’nca (TÜİK) 5 Ekim tarihinde kamuoyuyla paylaşılacak eylül ayı enflasyon verilerine yönelik beklenti anketi sonuçlanırken, ankete 20 ekonomist katıldı.

EYLÜL AYI TÜFE ÖNGÖRÜSÜ

Bu kapsamda eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) öngörüsü beklentilerinin ortalaması yüzde 2,18 olarak kayıtlara geçerken, ekonomistlerin öngörüleri ise yüzde 1,90-2,60 seviyesinde gerçekleşti.

YÜZDE 31,16’YA GERİLEMESİ BEKLENİYOR

Ekonomistlerin yüzde 2,18 oranındaki ortalama öngörüsünün gerçekleşmesi durumunda ağustos ayında yüzde 31,51 olarak kayıtlara geçen yıllık enflasyonun eylül ayında yüzde 31,16 seviyesine düşeceği öngörülüyor.

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Ayrıca TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 1,80 oranında artmıştı.

2026 YIL SONU ENFLASYON ÖNGÖRÜSÜ

Diğer taraftan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon öngörülerinin ortalaması da netleşirken, 2026 yılı sonunda enflasyonun yüzde 29,66 olacağı düşünülüyor. Geçtiğimiz ay yapılan ankette yıl sonu enflasyon öngörüsü ise yüzde 29,49 olmuştu.

EYLÜL AYI ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AA Finans’ın anketinde yıl boyunca ekonomistlerin aylık ve yıl sonu enflasyon öngörüleri de takip edilirken, eylül ayına yönelik öngörünün gerçekleşip gerçekleşmediği ise TÜİK’in 5 Ekim tarihinde açıklayacağı enflasyon verisiyle belli olacak.