Fon soruşturması kapsamında Astor Enerji sahibi Feridun Geçgel’e yurt dışı çıkış yasağı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklaması Suçları Soruşturma Bürosu’nun sürdürdüğü fon soruşturması kapsamında Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili kardeşi Enver Geçgel’in mal varlıklarına tedbir konulmuştu.

YURT DIŞI YASAĞI KARARI

Soruşturma doğrultusunda Feridun Geçgel, kardeşi Enver Geçgel ve Feridun Geçgel’in oğlu Yusuf Geçgel’e yurt dışı yasağı kararı verildi.

SERVETİ HIZLA ARTTI

Feridun Geçgel, Astor Enerji hisselerindeki artışla beraber son zamanlarda servetini hızla arttıran iş insanlarından biri olarak dikkat çekerken, bu yılın ilk aylarında Forbes’ın Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi’nde hızlı yükselişe geçmişti.

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FERİDUN GEÇGEL’İN ŞU ANKİ SERVETİ NE KADAR?

Nisan ayı sonunda 3,5 milyar dolar tutarındaki servetiyle Türkiye’nin en zengin 4’üncü ismi olan Geçgel, mayıs ayı başında 4,1 milyar dolarlık servete ulaşırken, şu an toplam servetinin 5,3 milyar doların üzerinde olduğu belirtildi.