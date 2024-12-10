Dünyanın arama motoru Google her yıl ülkeler için özel raporlar hazırlanıyor. Bu raporlarda yıl boyunca ülkede en çok aranan kelimeler, isimler, olaylar ve diziler gibi farklı kategoriler altında en çok arananlar duyuruluyor. 2024 yılı raporunda Türkiye’de en çok arananlar belli oldu. Yapılan paylaşım ile Google 2024 yılının enlerini duyururken olaylar arasında pek çok üzücü gelişmenin de yer aldığı dikkatlerden kaçmadı. Bu durum aynı zamanda sosyal medyada da gündem oldu.

Türkiye Google’da ne aradı?

2024 yılında arananlar trend olarak hazırlanırken aramalar, isimler, kaybettiklerimiz, diziler, tarihler, şarkı sözleri ve oyuncular kategorilere altında bir araya getirildi. 2024 yılında; Euro 2024, Narin, Osimhen, olimpiyatlar ve Türkiye maçı gibi kelimelerin en çok aranan kelimeler olduğu açıklandı. İşte 2024 yılında Google’da yapılan aramaların kategorilere göre son durumu

Aramalar

Euro 2024

Narin

Türkiye Maçı

Osimhen

Olimpiyatlar

Maymun Çiçeği

Seçim Sonuçları

İstanbul İftar Saati

Merih Demiral

Tusaş

İsimler

Osimhen

Merih Demiral

Ferdi Kadıoğlu

Mustafa Sarıgül

Rafa Silva

Kenan Yıldız

Eylem Tok

Murat Kurum

Sacha Boey

Cenk Tosun

Kaybedilenler

Narin

Metin Arolat

Efe Deprem

Aydemir Akbaş

Tolga Savacı

Ahu Tuğba

Yusuf Kavaklı

İkbal Uzuner

Gülşah Çomoğlu

Kenan Işık

Diziler

Gaddar

Kızıl Goncalar

İnci Taneleri

Hudutsuz Sevda

Şahane Hayatım

Deha

Mahsun J

Bahar

Prens

Bir Gece Masalı

Tarifler

Dubai Çikolatası Tarifi

Palamut Tarifi

Soğuk Kahve Tarifi

Laz Böreği Tarifi

Jalapeno Turşusu Tarifi

Elbasan Tava Tarifi

Altın Bilezik Tatlısı Tarifi

Churros Tarifi

Biryani Tarifi

Grip Düşmanı Tatlı Tarifi

Şarkı Sözleri

Lan Şarkı Sözleri

Sana El Pençe Durmam Şarkı Sözleri

Gemileri Yakarım Şarkı Sözleri

Dilber Şarkı Sözleri

Kömür Şarkı Sözleri

Sen Nasıl Bir İnsansın Şarkı Sözleri

lvbel c5 Sezen Aksu Şarkı Sözleri

Naçar Şarkı Sözleri

Kufi Şarkı Sözleri

İsyankar Şarkı Sözleri

Oyuncular