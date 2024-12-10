Dünyanın arama motoru Google her yıl ülkeler için özel raporlar hazırlanıyor. Bu raporlarda yıl boyunca ülkede en çok aranan kelimeler, isimler, olaylar ve diziler gibi farklı kategoriler altında en çok arananlar duyuruluyor. 2024 yılı raporunda Türkiye’de en çok arananlar belli oldu. Yapılan paylaşım ile Google 2024 yılının enlerini duyururken olaylar arasında pek çok üzücü gelişmenin de yer aldığı dikkatlerden kaçmadı. Bu durum aynı zamanda sosyal medyada da gündem oldu.
Türkiye Google’da ne aradı?
2024 yılında arananlar trend olarak hazırlanırken aramalar, isimler, kaybettiklerimiz, diziler, tarihler, şarkı sözleri ve oyuncular kategorilere altında bir araya getirildi. 2024 yılında; Euro 2024, Narin, Osimhen, olimpiyatlar ve Türkiye maçı gibi kelimelerin en çok aranan kelimeler olduğu açıklandı. İşte 2024 yılında Google’da yapılan aramaların kategorilere göre son durumu
Aramalar
- Euro 2024
- Narin
- Türkiye Maçı
- Osimhen
- Olimpiyatlar
- Maymun Çiçeği
- Seçim Sonuçları
- İstanbul İftar Saati
- Merih Demiral
- Tusaş
İsimler
- Osimhen
- Merih Demiral
- Ferdi Kadıoğlu
- Mustafa Sarıgül
- Rafa Silva
- Kenan Yıldız
- Eylem Tok
- Murat Kurum
- Sacha Boey
- Cenk Tosun
Kaybedilenler
- Narin
- Metin Arolat
- Efe Deprem
- Aydemir Akbaş
- Tolga Savacı
- Ahu Tuğba
- Yusuf Kavaklı
- İkbal Uzuner
- Gülşah Çomoğlu
- Kenan Işık
Diziler
- Gaddar
- Kızıl Goncalar
- İnci Taneleri
- Hudutsuz Sevda
- Şahane Hayatım
- Deha
- Mahsun J
- Bahar
- Prens
- Bir Gece Masalı
Tarifler
- Dubai Çikolatası Tarifi
- Palamut Tarifi
- Soğuk Kahve Tarifi
- Laz Böreği Tarifi
- Jalapeno Turşusu Tarifi
- Elbasan Tava Tarifi
- Altın Bilezik Tatlısı Tarifi
- Churros Tarifi
- Biryani Tarifi
- Grip Düşmanı Tatlı Tarifi
Şarkı Sözleri
- Lan Şarkı Sözleri
- Sana El Pençe Durmam Şarkı Sözleri
- Gemileri Yakarım Şarkı Sözleri
- Dilber Şarkı Sözleri
- Kömür Şarkı Sözleri
- Sen Nasıl Bir İnsansın Şarkı Sözleri
- lvbel c5 Sezen Aksu Şarkı Sözleri
- Naçar Şarkı Sözleri
- Kufi Şarkı Sözleri
- İsyankar Şarkı Sözleri
Oyuncular
- Hazar Ergüçlü
- Gamze Özçelik
- Kadir İnanır
- Erdal Beşikçioğlu
- Demet Evgar
- Yılmaz Erdoğan
- Uraz Kaygılaroğlu
- Settar Tanrıöğen
- Ali Burak Ceylan