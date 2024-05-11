Akbank, DASK İşlemlerini Mobil Uygulamasına Entegre Etti

Akbank, Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) işlemlerini mobil uygulamasına taşıdı.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank müşterileri deprem afetine karşı risklerini güvence altına alan ve tapu, abonelik gibi işlemleri yaptırırken ibraz edilmesi gereken DASK’a dair işlemleri şubeye gitmeden, Akbank Mobil üzerinden gerçekleştirebilecek.
Akbanklılar, Akbank Mobil’deki sigorta ve bireysel emeklilik menüsünden, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası tarife ve talimatında belirtilen esaslara göre belirlenen prim tutarları üzerinden poliçelerini oluşturabilecekler.
Mevcut poliçelerini yenilemek isteyenler ise DASK’ın sağladığı yüzde 20’ye varan yenileme indiriminden faydalanarak işlemlerini yapabilecek.
Akbanklılar ayrıca mayıs ayı boyunca Akbank mobilden DASK poliçelerini oluşturduklarında 500 liraya varan tutarda chip-para kazanacak.
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