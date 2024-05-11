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Akbank, DASK İşlemlerini Mobil Uygulamasına Entegre Etti

Akbank, müşterilerine daha hızlı ve pratik hizmet sunmak amacıyla Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) işlemlerini mobil uygulamasına taşıdı.

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Akbank, Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) işlemlerini mobil uygulamasına taşıdı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank müşterileri deprem afetine karşı risklerini güvence altına alan ve tapu, abonelik gibi işlemleri yaptırırken ibraz edilmesi gereken DASK’a dair işlemleri şubeye gitmeden, Akbank Mobil üzerinden gerçekleştirebilecek.

Akbanklılar, Akbank Mobil’deki sigorta ve bireysel emeklilik menüsünden, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası tarife ve talimatında belirtilen esaslara göre belirlenen prim tutarları üzerinden poliçelerini oluşturabilecekler.

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Akbank, müşterilerine daha hızlı ve pratik hizmet sunmak amacıyla Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) işlemlerini mobil uygulamasına taşıdı.

Mevcut poliçelerini yenilemek isteyenler ise DASK’ın sağladığı yüzde 20’ye varan yenileme indiriminden faydalanarak işlemlerini yapabilecek.

Akbanklılar ayrıca mayıs ayı boyunca Akbank mobilden DASK poliçelerini oluşturduklarında 500 liraya varan tutarda chip-para kazanacak.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Akbank
DASK

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