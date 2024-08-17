Reklam Kurulu tarafından 2024 yılının ilk 8 ayı ile ilgili istatistiki bilgiler paylaşıldı. 8 ayda 1202 dosyanın incelendiği kurulda, 1055 dosya için cezai işlem uygulandı. Yüksek oranda ceza ile sonuçlanan dosyalar için toplam ceza miktarı ise 165 milyon lira oldu. Sadece Ağustos ayında ise 138 dosya incelendi ve 128 dosya için cezai yaptırım uygulandı. Bu dosyalar için kesilen ceza ise toplam 16 milyon 257 bin 632 TL oldu.

Reklam Kurulu’ndan Yakın Markaj

Reklam Kurulu özellikle internet üzerinden yayınlanan reklamlardaki usulsüzlüklerle ilgili yoğun şikayet aldığı gibi bu alanda özel ekip ile mücadeleye başladı. Gelen ihbarların yanı sıra yapılan değerlendirmeler ve şikayetlerin değerlendirildiği kurulda, 2024 yılı içerisinde 165 milyon 41 bin 612 liralık para cezasının uygulandığı ifade edildi.

Haksız rekabet yaratacak, müşterileri yanıltan ve aldatan, bilgi eksiklikleri ile istismar yaratan tüm reklamlar tek tek değerlendirildi. Para cezasının yanı sıra reklam durdurma cezası da veren kurul, ayrıca ceza alan kişi ve kurumları daha yakından takip etmeye de başlıyor.

Devre Mülk Tanıtımları Radara Takıldı

Kurumun incelediği dosyalarda en fazla yoğunluk devre mülk tanıtımlarında oldu. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi;

Sağlık turizminde tüketicilerin sıklıkla tercih ettiği bir devre mülk tesisinin tanıtımlarının reklam mevzuatı kapsamında incelemesi neticesinde tesisin termal özelliğe sahip kaplıca alanlarının mühürlenerek kullanıma kapatılmasına karşın reklamlarında havuz görsellerine ve ‘termal’ ibaresine yer verilerek tüketicileri yanıltıcı tanıtımlarda bulunduğunun tespit edilmesi dolayısıyla söz konusu firma hakkında reklamların durdurulması ve idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.