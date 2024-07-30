Casper’ın, Nirvana X700 ve X600 modeli, Intel’in “H” serisi işlemcileriyle yenilendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Casper, dünyadaki son teknolojileri kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Genellikle masaüstü bilgisayarlarda kullanılan “H” serisi işlemciler, AR-GE sayesinde Casper Nirvana X700 ve X600’ün 19.2 mm inceliğinden taviz vermeden bir araya geliyor.

Bu işlemciler, AlderLake ailesindeki Intel Core i5 12450H ve Core i7 12700H seçenekleriyle özelleştirilebiliyor.

Yenilenen mikro mimarisiyle, “U” serisi işlemcilere kıyasla daha fazla performans sağlayan Intel’in “H” serisi işlemcisi, masaüstü bilgisayarların gücünü Casper Nirvana X700 ve X600’e getiriyor. Normalde gaming laptoplarda 45W gücünde olan “H” işlemciler, X700 ve X600’de yalnızca 28W gücünde kullanılıyor. Böylece hem daha yüksek performans sağlayan bu işlemciler, U ailesine ait Core i7 12. Nesil işlemcilere göre Intel Core i5 12450H modelinde yüzde 28, Core i7 12700H’de ise yüzde 90 oranında performans artışı sunuyor.

Aynı zamanda TYPE-C portu da eklenen Casper Nirvana X700 ve X600, yüksek mobilite özelliğini artırıyor.