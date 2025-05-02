Grand Theft Auto VI Çıkış Tarihi Resmen Açıklandı

Grand Theft Auto VI için bekleyiş sona eriyor. Rockstar Games yeni duyuru ile oyunun çıkış tarihini açıkladı. İşte o tarih…

Son dönemlerin en çok beklenen oyunlarından birisi olan Grand Theft Auto VI için beklenen açıklama nihayet yapıldı. Grand Theft Auto V sonrasında seriye uzun bir süre ara veren Rockstar Games, yeni oyun için tarihi ilk kez paylaştı. Uzun zamandan beri, çıkış tarihine yönelik farklı bilgiler paylaşılırken resmi açıklama ile birlikte bu konudaki spekülasyonlar da sona erdi.

Grand Theft Auto VI Ne Zaman Çıkacak?

Resmi duyuruya göre Grand Theft Auto VI 26 Mayıs 2026’da oyuncularla buluşacak. Bir önceki versiyona göre çok daha iddialı ve kapsamlı bir oyun olarak geliştirilen GTA VI için daha önceden bazı detaylar paylaşılmıştı. Oyuncuların daha önceden tanıdığı Vice City haritasında geçecek oyun, çok daha geniş bir dünyaya sahip olacak.

Oyuncular binalar ve NPC’ler ile önceki serilere göre daha fazla etkileşime girecek ve çok daha zorlu görevlerde oyuncular mücadele edecek. Bugüne kadar yapılan paylaşımlara göre yeni oyunda bir kadın karakter de yer alacak. Lucia ismindeki bu karakter, seride bir ilk olması açısından dikkat çekiyor. Erkek karakteri ise (resmi olmayan verilere göre) Jason olacak. Farklı ve güçlü çetelerin yer alacağı oyunda sosyal medya da yer alacak.

Rockstar Games’ten Resmi Duyuru

Blog sayfasından ve sosyal medya hesaplarından GTA VI için açıklama yapan şirket açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Bunun beklediğinizden daha geç olmasından dolayı çok üzgünüz. Yeni bir Grand Theft Auto etrafındaki ilgi ve heyecan, tüm ekibimiz için gerçekten heyecan vericiydi. Oyunu bitirmek için çalışırken desteğiniz ve sabrınız için size teşekkür etmek istiyoruz.

Yayınladığımız her oyunda hedefimiz her zaman beklentilerinizi aşmak olmuştur ve Grand Theft Auto VI da bir istisna değildir. Beklediğiniz ve hak ettiğiniz kalite seviyesini sunmak için bu ekstra zamana ihtiyacımız olduğunu anlamanızı umuyoruz.

Yakında sizinle daha fazla bilgi paylaşmayı dört gözle bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Rockstar Games