Instagram’a sabah saatlerinde getirilen engel sonrasında Türkiye’deki milyonlarca kullanıcı sosyal ağa erişemedi. Girişlerde hata mesajı alınırken uygulama açılmadı. Bu durum kısa sürede diğer sosyal medya ağlarında gündem olurken durum sonradan anlaşıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan karar gereği sosyal ağın engellendiği ve erişime kapatıldığı ortaya çıktı. BTK’nın 2 Ağustos 2024 tarihli kararı nedeniyle şu anda Türkiye’deki yaklaşık 58 milyon Instagram kullanıcısı sosyal platforma ulaşamıyor. Milyonlarca kişinin aklındaki soru ise şu: Instagram ne zaman açılır?

Instagram Ne Zaman Açılır?

Instagram’ın ne zaman açılacağı bilinmiyor. Zira Instagram ile BTK arasında görüşmelerin yapılarak engele neden olan problemlerin giderilmesi gerekiyor. Bu nedenle iki kurum arasında kısa süre içerisinde sonuca ulaşılması ve gün içerisinde Instagram’ın açılması beklenmiyor. BTK’nın engel kararında şöyle denildi;

instagram.com 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024-608903 tarihli Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir.

Bu karar neticesinde Türkiye’deki IP’lerden Instagram’a girişler engellendiği için milyonlarca kullanıcı Instagram’a giriş yapamadı.

Instagram Ne Zaman Düzelir?

Instagram’a Türkiye’den gelen engel hakkında şu ana kadar Meta yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Türkiye’nin aldığı karar çok yeni olduğu için kurum taraflarının önümüzdeki saatlerde görüşme yapması ve durumu değerlendirmesi bekleniyor. Instagram’ın düzelmesi ve normal şekilde erişime açılması için Instagram yönetiminin BTK’nın sunduğu şartlara uyum sağlaması gerekiyor.