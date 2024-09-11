Apple, en son telefon serisini resmen tanıttı. Geçtiğimiz gün yapılan resmi tanıtımların ardından iPhone 16 ve iPhone 16 Pro duvar kağıtları da paylaşıldı. Yeni modellerde Apple Intelligence gibi özellikler ve yapay zeka destekleri dikkat çekti. Yeni modellere sahip olanlar her zaman olduğu gibi yine iPhone 16 ve iPhone 16 Pro duvar kağıtları popülerlik kazandı.

iPhone 16 Pro Duvar Kağıtları

Yeni iPhone 16 Pro, 6 çekirdekli GPU, A18 Pro çipi ile dikkat çekiyor. 5x optik yakınlaştırma ve 48MP Ultra Geniş kamera içeren tam 3 kamera kurulumuyla dikkat çeken model için özel tasarımlar yapılmış.

iPhone 16 Pro doğal titanyum duvar kağıdı

iPhone 16 Pro çöl titanyum duvar kağıdı

iPhone 16 Pro beyaz duvar kağıdı

iPhone 16 Pro siyah duvar kağıdı

iPhone 16 duvar kağıdı

iPhone 16 da yeni özellikler ve cesur renklerle birlikte tanıtıldı. A18 çip, iPhone 15’teki A16 ile karşılaştırıldığında işleri daha da hızlandıracak. Kamera kontrolüyle dikkat çeken yeni seride, 48 MP kamera yer alıyor.

iPhone 16 duvar kağıdı siyah

iPhone 16 pembe duvar kağıdı

iPhone 16 beyaz gümüş duvar kağıdı

iPhone 16 teal duvar kağıdı

iPhone 16 Ultramarine duvar kağıdı