Sosyal medyada paylaşılan pratik yöntemler kısa sürede en çok paylaşılan içeriklerden birisi haline dönüyor. Yeni viral içerik ise iPhone ile vesikalık fotoğraf çekme yöntemi oldu. Bir kullanıcı tarafından paylaşılan yöntem çok başarılı bulunduğu gibi acil ve görünümü çok önemli olmayan vesikalık fotoğraflarda kurtarıcı oldu. Peki, iPhone ile vesikalık fotoğraf nasıl çekilir? İşte adım adım o işlemler…

İşte iPhone ile Vesikalık Fotoğraf Çekme Yöntemi

iPhone ile vesikalık fotoğraf çekmeden önce bilmeniz gereken bazı detaylar var. Türkiye’de vesikalık fotoğrafların resmi dairelerde 4,5 x 6 cm ölçülerinde olması gerekir. Gözlerin açık olmasına dikkat etmeniz, fotoğrafta gölge ve ışık yansımalarının olmaması yeterli olacaktır. İşte yapmanız gerekenler…

Uygun bir ortamda iPhone ile bir selfie çekin ya da bir yakınınızdan yardım alarak yakın noktadan filtre olmadan bir fotoğrafınızı çektirin.

Fotoğrafı çektikten sonra kaydedin.

Dosyalar bölümünden fotoğrafınızı bulun ve fotoğrafın üzerine uzun süre basılı tutun.

Çıkacak yeni menüden hızlı eylemler seçeneğini seçin.

Arka planı kaldır seçeneğini seçin.

Görüntüyü dönüştür seçeneği ile fotoğrafı JPEG olarak kaydedin.

Belirtilen ölçülerde fotoğrafınızı çıktı olarak alın.

Çıktıyı alırken kalın, parlak kağıtlar kullanmanız çok daha iyi sonuç verecektir. İşte o video;