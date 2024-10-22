Xiaomi’nin son dönemlerde merakla beklenen modellerinden Redmi A4 için detaylar belli oldu. Giriş segmentinde de iddialı modeller ile piyasada yer alan şirket, Redmi A4 üzerindeki çalışmaları ile yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan sızıntı sonrasında Redmi A4 modelinden yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor.

Redmi A4 Özellikleri Neler?

Giriş seviyesindeki bir modele göre yüksek özelliklerle donatıldığı görülen yeni Redmi A4, giriş seviyesinde en çok satan modellerden birisi olabilir. Resmi olmayan ve sızdırılan bilgilere göre en büyük yeniliklerden birisi ekranda olacak. 6.7 inç büyüklüğündeki bir ekran ile kullanım sağlayacak telefonda 90 Hz yenileme hızı bulunuyor. HD+ çözünürlük ve IPS ile tamamlanan ekranda çentik tasarımından vazgeçilmemiş durumda. Bu tipik özellik ise ilk bakışta Redmi A4’ün giriş segmenti bir model olduğunu gösteriyor.

Telefonun işlemcisi ise Snapdragon 4s Gen 2 olacak. 4 nm üretim süreci ile piyasaya sürülen işlemcide 2 x Cortex-A78 2.0GHz + 6 x Cortex-A55 1.8GHz çekirdekleri yer alıyor. Grafik birimi bölümünde ise Adreno grafik birimine yer verilmiş. Telefon 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı versiyonuyla piyasada yer alacak. Ancak kameralar giriş seviyesinde olmasına rağmen dikkat çekiyor.

Redmi A4 Kamera Özellikleri

Telefonun arkasında 50 MP ana kamera yer alıyor. Önde ise 8 MP’lik bir sensöre yer verilmiş. Giriş segmentine göre iyi bir görüntü kalitesi sunacak Redmi A4’te 18W hızlı şarj destekli 5000 mAh kapasiteli bir pile yer verilmiş. Android 14’ün kullanılacağı modelde HyperOS 1.0 ara yüzü ile kullanım sunulacak. Telefonun 100 dolar gibi düşük bir ücret ile piyasada yer alması bekleniyor.